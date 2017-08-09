小鮮肉男星海灘裸奔 大露蜜桃翹臀想揪團遛鳥
孫其君在寫真書中大方全裸，露出水蜜桃般翹臀。（凱特文化提供）〔記者吳志偉／台北報導〕有「小太陽」封號的新生代小鮮肉孫其君，因演出《我的自由年代》、《軍官‧情人》而打開知名度，更成為新一代《冒險王》主持人，擁有健康小麥色肌膚及精壯身材的他，將推出旅遊圖文寫真書《孫其君的海岸自由式》，書中不但有在海邊大膽全裸奔跑的養眼畫面，還一絲不掛地慵懶躺在沙灘，大方露出水蜜桃般翹臀的照片，讓不少粉絲看得臉紅心跳。
孫其君在海邊大膽裸奔，看起來陽光又性感。（凱特文化提供）《孫其君的海岸自由式》收錄二十款180張全彩寫真照片加心情寫照，透特地前往花蓮、澎湖感受大自然的純淨也享受久違的旅行時光，孫其君說：「為了這本寫真書，我花半年的時間把身材練得更為精實，說起來實在有點害羞，這其實算是一本尺度『全裸』的寫真，有『一絲不掛』展現人體美學的照片，但看起來絕對是健康的旅遊寫真集。」
孫其君在寫真書中，特別拍攝「女友視角」畫面，要給粉絲零距離感受。（凱特文化提供）孫其君特別挑選在台灣的美景前，盡情釋放一種原始的呼喚，還嘗試全裸曝曬希望將身上的色差曬均勻，被攝影師發現他連臀部也有戲，原來是孫其君臀上明顯的雙酒窩彷彿在微笑，出版社更以孫其君的「翹臀」加送「酒窩」為賣點，讓粉絲對這本旅遊寫真書，期待程度爆表，出版社宣布新書將於明日（8月10日）開始開放預購，8月17日正式發行。
孫其君將推出旅遊圖文寫真書。（凱特文化提供）除了海邊全裸，孫其君「女友視角」的房間照更被經紀人形容是「限制級」的情慾眼神，他自己看到照片也被眼神嚇到，因此被虧是否「床戰」經驗豐富？孫其君趕緊笑撇：「是我演技好啦，大家都被我騙到了！」真集即將推出，人緣很好的孫其君，紛紛接到圈內好友們的鼓勵和打氣，對於銷售成績十分看好，於是跟朋友打賭寫真集銷售，如果破五千，就招待大家一起衝歐洲天體營，壯膽遛鳥去。