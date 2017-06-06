友人爆他壓力大！T.O.P過量服藥陷昏迷

T.O.P驚傳疑似過度服用藥物失去意識，中午前被發現後緊急送往醫院。（翻攝自OSEN）

〔記者陳立妍／綜合報導〕29歲的南韓天團「BIGBANG」成員T.O.P日前捲入呼麻案被爆，昨被檢方處以不居留起訴，義務警察資格也遭服役的首爾江南警察局即刻解除，韓媒稍早報導疑似服用過量藥物送醫，目前意識尚未清醒，情況十分危急。

韓媒《OSEN》報導，T.O.P於今天中午前被人發現失去意識，緊急送往首爾某間醫院，並於下午5點左右轉往加護病房，且目前尚未恢復意識。T.O.P的友人向媒體表示：「雖然目前還在檢查中，結果也還沒出爐，但不管怎麼看都像是過度服用藥物」，透露他最近壓力太大。此外，報導更指出目前T.O.P的母親仍守在醫院，等待他回復意識。

而T.O.P所屬的YG娛樂隨後也證實他因過度服用藥物一事，而另一媒體《STARNEWS》則報導，T.O.P於今早在部隊中被發現陷入昏迷後，部隊方面就已立刻聯絡他的家人，由於T.O.P至今尚未甦醒，更是令歌迷們十分擔心。

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