前童星搶輸男人 乳貼舊愛討拍拍

貝拉索恩乳貼舊愛Gregg Sulkin。（翻攝自Instagram）

〔記者盧家豪／台北報導〕19歲前迪士尼童星貝拉索恩跟卡達夏家族姊妹之一蔻特妮34歲前男友Scott Disick搭上，日前兩人就跑到法國坎城度假，在泳池邊就上演調情戲碼，還被拍到Scott抓貝拉胸部，打得火熱。

貝拉索恩日前與Scott Disick同遊法國坎城度假。（翻攝自Instagram）

不過，當你正以為兩人是準備戀情公開之際，孰料Scott只是逢場作戲，接下來幾天連續被拍到和女模Maggiee Petrova、Ella Ross及小賈斯汀前女友Sofia Richie搭遊艇出海狂歡，讓貝拉感慨在Instagram留言「坎城這種虛華的生活不適合我」。

貝拉索恩向來愛在Instagram曬出性感照。（翻攝自Instagram）

之後貝拉先行返美，找回舊情人Gregg Sulkin討拍成功，還在身穿性感泳衣趴在男方身上合照，PO文直呼：「生日快樂Gregg！我愛你！你一直以來都是個好人。真開心可以大家一起同甘共苦，開趴囉！」心情恢復頗快。

蔻特妮卡達夏（右）前男友Scott Disick（左）搭上前迪士尼童星貝拉索恩。（翻攝自Instagram）

至於Scott則繼續度假行程，昨他又搭上一位當地棕髮女子，也是他這趟第6位女伴，讓人忍不住想說一句「貴圈好亂」。