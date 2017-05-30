限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 東推西推

為什麼世界需要神力女超人？克里斯潘恩：男人並不聰明

2017/05/30 12:25

由蓋兒加朵（右）與克里斯潘恩（左）主演的《神力女超人》，今天正式在台上映。（翻攝自Screen Rant）

〔記者陳昱均／綜合報導〕未正式上映前就備受影評、記者肯定推崇，而且好評連連的DC新片《神力女超人》，在今天（30日）端午節搶先全球正式在台上映，不少粉絲已經提前買好票準備在連假最後一天衝一發，十分期待看到《神力女超人》究竟是怎樣扭轉拯救DC自《蝙蝠俠對超人：正義曙光》和《自殺突擊隊》後慘不忍睹的負面批評聲浪。而在於試映會上有幸搶先一睹《神力女超人》風采的影評人，有不少都大讚蓋兒加朵與克里斯潘恩在片中所擦出的火花以及所起的化學反應十分動人，克里斯潘恩日前也解釋了他認為為什麼世界需要像神力女超人這樣的女性超級英雄的原因。

已經看過《神力女超人》電影的影評人，不少都大讚蓋兒加朵（右）與克里斯潘恩（左）在片中所擦出的火花十分動人。（翻攝自MovieWeb）

在現今風靡全球的超級英雄電影裡，主要角色依然大多是由男性來擔當，雖然神力女超人早於1941年就在漫畫中「出道」，但過去風頭幾乎還是被同公司的超人與蝙蝠俠給蓋過，直到去年的《蝙超》上映後，聲勢才稍稍有所逆轉。對此，克里斯潘恩在首映紅毯上，就對《Vanity Fair》表示：「我們過去看過不少以男性為主的故事，但其實男人並不全是那麼聰明，我們很多時候都只想要殺死對方，所以現在終於出現一部十分新鮮的女性角色為主、搭配重要議題的電影，擁有這樣一個教導我們愛、熱情、珍惜生命的女超級英雄故事真的很重要，這是一部關於人在現入愛情時，會展現出熱情與英雄一面的故事，也是讓人們有別於在其他炸來炸去的電影中，能夠學習到什麼的一部好電影」，在片中成了副角的他，仍大方給予該片高度讚譽。

克里斯潘恩在《神力女超人》片中飾演飛官史蒂夫崔佛。（翻攝自Comic Book）

相關新聞

推薦新聞
東西洋2男神合體！強尼戴普帥尬福山雅治 東西洋2男神合體！強尼戴普帥尬福山雅治
2017/05/30 13:22
拍《軍艦島》有壓迫感 宋仲基還原歷史真相 拍《軍艦島》有壓迫感 宋仲基還原歷史真相
2017/05/30 13:07
李晨情詩告白那天夏納 范冰冰保鮮愛情互閃 李晨情詩告白那天夏納 范冰冰保鮮愛情互閃
2017/05/30 11:09
粉絲爆炸案喪友還受傷住院 1世代哈利暖心打電話慰問 粉絲爆炸案喪友還受傷住院 1世代哈利暖心打電話慰問
2017/05/30 10:02
黛妃喪禮秘辛！威廉、哈利王子一度拒走棺木後送母 黛妃喪禮秘辛！威廉、哈利王子一度拒走棺木後送母
2017/05/30 08:51
日本網紅虛榮過度 刷卡負債280萬出賣「私」生活 日本網紅虛榮過度 刷卡負債280萬出賣「私」生活
2017/05/30 08:18
黛安娜王妃逝世20年 威廉王子惋惜妻兒沒能認識她 黛安娜王妃逝世20年 威廉王子惋惜妻兒沒能認識她
2017/05/30 07:08
女優靠賽馬狂贏19倍彩金 頭銜立刻改成... 女優靠賽馬狂贏19倍彩金 頭銜立刻改成...
2017/05/29 20:51
（影音）女諧星為了博版面 紅毯上演各種誇張怪動作 （影音）女諧星為了博版面 紅毯上演各種誇張怪動作
2017/05/29 19:51
美女主播癌症已轉移下巴 「有時無法說話」 美女主播癌症已轉移下巴 「有時無法說話」
2017/05/29 19:05
也是拖延！美女主播癌擴散下巴 病情加劇 也是拖延！美女主播癌擴散下巴 病情加劇
2017/05/29 18:41
名嘴揭藍潔瑛性侵慘案 影壇大哥與周星馳有關？ 名嘴揭藍潔瑛性侵慘案 影壇大哥與周星馳有關？
2017/05/29 18:02
人生最強勝利組 賭王之子自下標題戰記者 人生最強勝利組 賭王之子自下標題戰記者
2017/05/29 16:47
經紀人從背後環抱 女團粉絲怒：她還未成年 經紀人從背後環抱 女團粉絲怒：她還未成年
2017/05/29 16:10
前妻米蘭達嫁千億新歡 奧蘭多布隆喊話「需要老婆」 前妻米蘭達嫁千億新歡 奧蘭多布隆喊話「需要老婆」
2017/05/29 13:00
還是女兒貼心！鄭少秋台上讚欣宜proud of you 還是女兒貼心！鄭少秋台上讚欣宜proud of you
2017/05/29 12:56
范冰冰坎城閉幕透視裝 美尻快被看光 范冰冰坎城閉幕透視裝 美尻快被看光
2017/05/29 10:54
驚！綠衣金剛戰士成槍手暗殺對象 兇嫌竟自稱是「制裁者」 驚！綠衣金剛戰士成槍手暗殺對象 兇嫌竟自稱是「制裁者」
2017/05/29 10:19
坎城新影后談性別歧視 自爆在美片酬比男二還低！ 坎城新影后談性別歧視 自爆在美片酬比男二還低！
2017/05/29 09:16
黛安克魯格坎城封后 喊話恐攻受害者「你們不孤單」 黛安克魯格坎城封后 喊話恐攻受害者「你們不孤單」
2017/05/29 08:08
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.