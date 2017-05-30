為什麼世界需要神力女超人？克里斯潘恩：男人並不聰明

由蓋兒加朵（右）與克里斯潘恩（左）主演的《神力女超人》，今天正式在台上映。（翻攝自Screen Rant）

〔記者陳昱均／綜合報導〕未正式上映前就備受影評、記者肯定推崇，而且好評連連的DC新片《神力女超人》，在今天（30日）端午節搶先全球正式在台上映，不少粉絲已經提前買好票準備在連假最後一天衝一發，十分期待看到《神力女超人》究竟是怎樣扭轉拯救DC自《蝙蝠俠對超人：正義曙光》和《自殺突擊隊》後慘不忍睹的負面批評聲浪。而在於試映會上有幸搶先一睹《神力女超人》風采的影評人，有不少都大讚蓋兒加朵與克里斯潘恩在片中所擦出的火花以及所起的化學反應十分動人，克里斯潘恩日前也解釋了他認為為什麼世界需要像神力女超人這樣的女性超級英雄的原因。

已經看過《神力女超人》電影的影評人，不少都大讚蓋兒加朵（右）與克里斯潘恩（左）在片中所擦出的火花十分動人。（翻攝自MovieWeb）

在現今風靡全球的超級英雄電影裡，主要角色依然大多是由男性來擔當，雖然神力女超人早於1941年就在漫畫中「出道」，但過去風頭幾乎還是被同公司的超人與蝙蝠俠給蓋過，直到去年的《蝙超》上映後，聲勢才稍稍有所逆轉。對此，克里斯潘恩在首映紅毯上，就對《Vanity Fair》表示：「我們過去看過不少以男性為主的故事，但其實男人並不全是那麼聰明，我們很多時候都只想要殺死對方，所以現在終於出現一部十分新鮮的女性角色為主、搭配重要議題的電影，擁有這樣一個教導我們愛、熱情、珍惜生命的女超級英雄故事真的很重要，這是一部關於人在現入愛情時，會展現出熱情與英雄一面的故事，也是讓人們有別於在其他炸來炸去的電影中，能夠學習到什麼的一部好電影」，在片中成了副角的他，仍大方給予該片高度讚譽。

克里斯潘恩在《神力女超人》片中飾演飛官史蒂夫崔佛。（翻攝自Comic Book）