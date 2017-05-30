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愛妻至上！張兆志買房只有一個要求

2017/05/30 14:44

張兆志（左）和小13歲女友許允樂（右）在5月20日登記結婚。（翻攝自臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕43歲張兆志經常替網友解惑各種感情的疑難雜症，獲封「愛情大師」。今年1月他向小13歲的網紅女友許允樂求婚成功，並在5月20日登記結婚，夫妻倆最近在物色新房，許允樂表示現在家中大小事都是老公點頭說了算，令她放鬆不少，更甜蜜透露老公向屋主說道對新屋唯一要求就是「光線充足」，因怕她腦部舊疾會復發造成不適，為她著想的貼心舉動，讓她相當感動。

許允樂（左）在臉書大曬老公張兆志（右）的貼心暖舉，感動不少網友。（翻攝自臉書許允樂昨在臉書寫道，想起20歲的自己，當時不管是什麼大小事都是自己做主，經常搞得自己筋疲力盡，但現在不同的是遇到張兆志後，她除了放鬆不少也溫順許多，她透露日前和老公去看房，在一旁聽到了老公向屋主說的一番話，「我很在意太太的感受，她不舒服或是不喜歡，我就會慌張，尤其她腦部受過傷容易頭痛，如果房子光線不足，眼睛就會吃力，接著眼壓高隨著腦壓高，頭就會開始痛，所以光線很重要，非常重要。」

儘管只是簡短的幾句話，卻充滿無限的愛意，讓許允樂聽得感動不已，她更肯定地表示「只知道眼前這個男人可以嫁」，最後更不忘補上「而且我已經嫁了」，暖心舉動也引來網友狂讚，另外，她也隨文附上張兆志蹲下替她解開裙襬的照片，也讓大批網友直呼好幸福。

張兆志蹲下幫許允樂解開勾在一起的裙襬。（翻攝自臉書）

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