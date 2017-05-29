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坎城新影后談性別歧視 自爆在美片酬比男二還低！

2017/05/29 09:16

德國女星黛安克魯格以《消退之間》榮登本屆坎城影后。（法新社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕第70屆法國坎城影展於台北時間29日凌晨舉行頒獎典禮，目前所有得獎者都已經出爐，其中德國女星黛安克魯格（Diane Kruger）以《消退之間》（In the Fade）榮登本屆坎城影后，她在片中，飾演一名因恐怖襲擊喪失家庭，繼而走上復仇申訴之路的女子，表演觸動人心、廣受好評，封后完全實至名歸。而該片也是黛安克魯格從好萊塢回歸故鄉德國後所演出的電影，證明了自己的演技與實力，但她卻揭露在好萊塢時，也遇上了帶有性別歧視意味的「同工不同酬」狀況，在美國所拿到的最高片酬竟比男二還來得低！

黛安克魯格在《消退之間》片中，飾演一名因恐怖襲擊喪失家庭，繼而走上復仇申訴之路的女子，表演觸動人心、廣受好評。（翻攝自Variety）

其實，過去包含珍妮佛勞倫斯、潔西卡崔絲坦等一線女星，早就針對好萊塢「男女片酬大不同」的狀況發聲過，黛安克魯格對於她們的勇敢舉動就相當感謝，因為她自己也是受害者之一，說道：「我也有過那種經驗，只要我發聲或是不在謊言上覆蓋一層糖衣，人們就會認為妳很惡劣，甚至根本是個婊子，但是男性卻會被視為偉大的藝術家、會因他們對工作的熱情被稱讚。」她更自爆，自己在好萊塢演戲時，所拿到的最高片酬從來沒有跟男二一樣高，「不過在法國就有」，而且法國電影中的女性角色，更比美國電影中的女性角色刻劃都來得更加深入，「年齡歧視在歐洲並不流行」，透露他們比較少會為了票房或迎合年輕族群來拍片，讓人看出歐美兩地之間在女性角色上面的差異。

黛安克魯格封后後大談過去在好萊塢拍片時所遇過的性別歧視問題。（歐新社）

黛安克魯格也發現，美國片中大概只有7%是由女性導演所執導的，而這些女導演通常都會讓片中的女主角顯得比較強勢，然而在男導演的片中，女性角色則大概都只有扮演花瓶或綠葉的份，功勞幾乎還是都由男性角色一手包攬，令人相當惋惜。不過，隨著女權意識抬頭，好萊塢中其實也有越來越多人試圖要反轉這個貶低女性的情況，黛安克魯格對此就表示：「我認為情況已經在慢慢改變中了，因為有越來越多女性出面發聲，而我也知道好萊塢當中有一股推力想讓越來越多女性擔任導演一職」，對業內這個存在已久的性別歧視問題，依然抱持樂觀看法。

黛安克魯格肯定現在在好萊塢有越來越多人願意讓女性擔任導演。（路透社）

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