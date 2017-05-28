雲門馬德里演《稻禾》 觀眾起立鼓掌逾10分鐘

編舞家馬茲．艾克（左二）及安娜．拉古娜（中）夫婦與雲門舞者合影。（雲門舞集提供）

〔記者楊明怡／台北報導〕雲門舞集4月底展開今年第3次海外巡演，參與德國、立陶宛、西班牙多地藝術節，首站在德國最大劇院「巴登巴登歌劇院」演出雙舞作《白水‧微塵》，5月12日在立陶宛「2017波羅的海國際現代舞蹈節」擔任開幕演出，5月17日起則巡迴西班牙奧維耶多、龐普羅那、瓦亞多利、馬德里4城，演出7場《稻禾》。

西班牙壓軸站馬德里水道劇院（Teatros del Canal）4場演出於26至28日舉行，26日首演場座無虛席，舞者精湛的表現搭配台東池上的綠色稻浪與烈火焚田投影震懾全場，直至大幕落下場燈全亮，觀眾仍持續站立鼓掌十多分鐘。

雲門舞者於西班牙水道劇院前與《稻禾》大幅海報合影。（雲門舞集提供）

2009年啟用的水道劇院是西班牙政府近年推動馬德里成為國際現代舞蹈指標城市的重點場所，《稻禾》首演吸引西班牙各地藝術節、劇院節目總監等重量級人士前往觀賞，瑞典編舞家馬茲．艾克（Mats Ek）、舞蹈家安娜．拉古娜（Ana Laguna）夫婦在演出結束後，還特地到後台向雲門舞者致意。

雲門舞集曾於2008年在馬德里劇院演出《水月》，此次睽違9年再度前往西班牙，於坎普阿莫歌劇院（Teatro Campoamo）、巴路亞提劇院（Teatro Baluarte）、卡德隆劇院（Teatro Calderon）及水道劇院演出，4劇院均為首次造訪。

結束西班牙的巡演後，雲門將回到德國，於6月9、10日在德勒斯登歐盟藝術中心（Hellerau-European Center for the Arts Dresden）演出《白水‧微塵》。

雲門舞集獲邀於立陶宛「波羅的海國際現代舞蹈節」開幕演出，《微塵》劇照也成為舞蹈節宣傳主圖。（雲門舞集提供）