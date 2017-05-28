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（圖多）星卉揮別憂鬱 奔走世界還願眾神

2017/05/28 07:19

星卉與羅浮宮合影。（翻攝臉書）

［記者鍾智凱／專訪］星卉上月從巴黎返台，旅程欣賞羅浮宮、凡爾賽宮、巴黎鐵塔等美景，血拼不少戰利品，一回台再趕拍《甘味人生》，行程大滿檔，愉悅分享行程，已走出4年前的憂鬱心情，正能量滿溢。

星卉終於一窺艾菲爾鐵塔。（翻攝臉書）

星卉92歲奶奶2014年不敵病魔辭世，當時她親手簽下放棄急救同意書，因此憂鬱纏身還吞藥險輕生，不過如今星卉已煥然一新，直衝巴黎散心。

淡出螢幕4年，星卉今年在媽祖廟開示之下，4月終於復出，這一路上星卉透過宗教還有時間自然療傷，重新建立起正面心態，如今她總算走出，接著要再去東京還願，且預定明年3月前再去曼谷拜四面佛，她說：「我也不曉得是哪一個神明幫助，但一定要回去答謝。」

星卉登巴黎鐵塔眺望美景。（翻攝臉書）

星卉先前低落時，在東京淺草觀音寺抽到一支大吉籤，上頭寫著她會很好，一切迎刃而解…等，此後她發覺一切果真開始順遂，之後沒多久便復出，讓她驚嘆籤詩真的極靈。

星卉透露約4年前時，在曼谷四面佛偶然拿到一只符管，她配戴後事業運大開，連拍《家和萬事興》與《戲說台灣》，天天熬夜都不成問題，這讓她決定這次復出後，一定要親赴曼谷答謝。

星卉嗑法國麥當勞。（翻攝臉書）星卉享受塞納河浪漫氣息。（翻攝臉書）星卉近日為《甘味人生》爆乳披白紗。（翻攝臉書）

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