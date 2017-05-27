民歌42高雄巨蛋開唱 經典老歌帶領歌迷重溫舊夢

鄭怡率先登場帶來兩首經典歌曲。（記者張忠義攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕由施孝榮、李明德、王瑞瑜、羅吉鎮4位所組成的Uncle大叔團，經1年籌備的「民歌42」演唱會，今晚在高雄巨蛋開唱，14位歌手輪番上陣，一首首經典老歌，帶領歌迷重溫舊夢。

金智娟上台賣力演唱。（記者張忠義攝）

李明德演唱《愛情釀的酒》，溫柔滄桑的嗓音，勾起歌迷們腦海中的回憶。（記者張忠義攝）

今晚演唱會開場時，戴艷師先上台帶動唱，炒熱現場氛氛，好久不見的鄭怡第一個登台，這次鄭怡不在選唱30年來不降KEY的《月琴》，反而以梁泓志創作的《想飛》、《想想我》兩首經典民歌開場，但同樣讓歌迷們沉醉在她如痴如醉的歌聲中。

戴老師賣力帶動唱熱場，太陽眼鏡都掉了。（記者黃佳琳攝）

緊接在後的李明德，特別選唱K歌必點的《愛情釀的酒》，溫柔滄桑的嗓音，勾起歌迷們腦海中的回憶，嘴裡也跟著一起哼，現場宛如大型KTV；演唱會上14組歌手輪番上陣，演唱超過50首經典曲目，好歌一首接一首，音樂總監施孝榮更把多首民歌金曲，由不同歌手詮釋，所有歌手們揹著14把台灣國寶相思木的木吉它一同亮相，更大合唱多首經典歌曲，讓高雄的歌迷重溫舊夢。

最後壓軸歌曲則是獻唱劉文正的《閃亮的日子》，歌迷們彷彿回到當年民歌最經典的時刻，高雄場結束後，14組歌手也將回到台北，明晚在台北巨蛋演出。

觀眾跟者戴老師的帶動唱一起起舞。