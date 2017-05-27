傷勢怵目驚心 李沛旭酸：都快忘了我是男主角

李沛旭（右）近日在臉書透露受傷一事，遭電視台限制發文。（翻攝自《只為你停留》臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人李沛旭近來在電視劇《只為你停留》擔綱男主角，昨日在對打戲時，不慎被同劇演員黃騰浩手肘打中額頭，左眉上方留下一道4公分傷口，血流如注，緊急送醫縫了11針。事後，李沛旭在臉書透露受傷遭到電視台限制發文「真正的敬業…是連在FB發文都不行」。今日他又在臉書諷刺電視台，「哇塞⋯官網到現在一句話都沒有」。

李沛旭日前拍戲時，額頭被打傷，縫了11針。（翻攝自李沛旭臉書）

李沛旭今日在臉書寫道，「哇塞⋯官網到現在一句話都沒有」似乎暗指他拍戲受傷一事，電視台都沒有任何表示，讓他自嘲「不過我也習慣了啦！畢竟小弟也不是高富帥偶像那條線的，並不在『宣傳』重點呢」，更忍不住抱怨電視台宣傳偏心，「是好險我有在海報上，不然照官方的宣傳，我可能都忘了我自己有演這部戲、而且還是男主角了。」

李沛旭（右二）在臉書諷刺電視台宣傳，笑虧都快忘了自己是男主角。（翻攝自《只為你停留》臉書）

李沛旭也不禁感嘆台灣戲劇圈生態，「不能說實話！不要說真話！因為一旦說了，你就是個『難搞』的藝人、『大頭症』的藝人！」，引來不少粉絲力挺。