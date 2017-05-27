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天后情史再+1 瑪丹娜傳和小27歲小鮮肉戀愛ing

2017/05/27 20:14

瑪丹娜（左）傳和31歲男模凱文桑帕約陷熱戀近1年半。（合成圖，翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導］58歲美國流行天后「娜姐」瑪丹娜近日被爆和小27歲的葡萄雅模特兒凱文桑帕約共赴葡萄牙的里斯本度假，並傳2人早已交往超過1年。相較於過去大膽曬愛，這次瑪丹娜將戀情保密到家，而相關人士透露瑪丹娜對新任男友的表現非常滿意，更沒想到對方並沒有想藉此增加曝光度，願意維護這段地下情長達1年。

瑪丹娜和凱文曾在MV中激情擁吻。（翻攝自YouTube）

凱文桑帕約曾拍過瑪丹娜在2015推出的《Bitch I’m Madonna!》MV，不僅在MV中和瑪丹娜演出情侶，更有火辣激吻的畫面。據知情人士透露，凱文擁有壯碩的性感身材和幽默個性，也讓瑪丹娜難得主動向他搭話，並成功擄獲天后的心，而在2人交往過程中，瑪丹娜本以玩玩的態度想摸情對方心思，不料凱文的表現讓她相當滿意，日前瑪丹娜領養雙胞胎時，凱文也全程陪伴。

其實瑪丹娜過去就曾和比她小14歲的男星伊斯卓艾巴交往，不僅大方曬出2人的親密照，更在公開場合擁吻，絲毫不介意旁人眼光。而這次和凱文的戀情則轉為低調，穩定交往1年多後才願意公開，似乎想一甩過去的輝煌情史，認真經營新戀情。

瑪丹娜領養雙胞胎時凱文也陪在身旁。（翻攝自瑪丹娜Instagram）

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