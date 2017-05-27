宣布懷孕後首次挺肚現身！準媽媽金泰希依然仙氣逼人

在宣布懷孕好消息後，金泰希今天首次挺肚公開亮相。（翻攝自STARNEWS）

〔記者陳昱均／綜合報導〕有「南韓第一美女」之稱的女星金泰希，在今年1月19日低調與交往4年的國際巨星男友Rain完婚修成正果後，也在日前宣布喜懷蜜月寶寶的好消息，目前已經懷有15周身孕的她，雖然表示之後將專心養胎，不過今天（27日）仍在公開懷孕消息後首度現身首爾的樂天百貨公司，敬業挺肚為代言的化妝品站台，雖然身型還未有明顯變化、幾乎看不出是個孕婦，但穿著一身白衣的她依然仙氣十足，臉上不時露出身為準媽媽的幸福笑容。

懷孕15周的金泰希，身型還未有明顯變化，四肢依然十分纖細。（翻攝自mydaily）

金泰希懷孕才3個多月，小腹還未有明顯隆起，不過仍選擇穿著寬鬆的水袖白襯衫搭配印花短裙出席今天活動，讓人更加看不出她孕肚的模樣，加上她四肢仍顯纖細，臉蛋也未因懷孕變腫、皮膚看起來還是那麼白裡透紅、吹彈可破，讓她氣色看起來反而更好了，不管是婚前婚後還是懷孕時都能維持女神般的美貌，真的令不少女性大呼羨慕。

金泰希今天在活動上不時露出燦爛的幸福笑容。（翻攝自Sports Today）