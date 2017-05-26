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首頁 > 婉君推

（影音）同婚熱！好萊塢男星片場示愛 霸王硬上

2017/05/26 12:42

「《奪魂鋸》醫生」英國男星凱瑞艾文斯在《天后開麥拉》中強吻西班牙影帝豪爾赫桑斯。（威視提供）〔記者盧家豪／綜合報導〕大法官會議在24日對同婚釋憲案發布第748號解釋，宣告現行民法違憲，必須在兩年內完成修法，讓挺同團體一片歡欣鼓舞。

奧斯卡最佳外語片西班牙導演費南多楚巴新作《天后開麥拉》劇情，正好呼應近年來全球熱門時事的LGBT議題。

該片請到坎城影后潘妮洛普克魯茲、資深影后紐絲艾森希、英國男星凱瑞艾文斯、西班牙哥雅獎影帝豪爾赫桑斯等人。43歲的潘妮洛駐顏有術，在片中造型相當性感，情節描述在她換裝時，一旁的紐絲忍不住想要偷親潘妮洛，且被拒絕還不死心，硬把潘洛妮逼到牆角說服她「親一下就好」。

《天后開麥拉》中潘妮洛普克茲因為外型太美豔，遭同戲資深影后忍逼吻。（威視提供）凱瑞在片中則是飾演一位好萊塢男星，下戲之後竟在片場把語言不通的同片豪爾赫綁在木馬上，企圖從後面霸王硬上弓！費南多楚巴認為，好的電影作品就是要在劇情中放入社會議題，尤其「性別議題是現代社會必須重視的劇情要素。」

該片描述1950年代，一名西班牙女星瑪卡蕾娜到好萊塢發展後成了電影巨星，光榮歸國後卻得知她的導演舊情人遭到獨裁政權關至集中營，於是她不顧巨星聲譽與安全，偽裝潛進集中營更要設法救出他。《天后開麥拉》6月16日全台上映。

預告：（相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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