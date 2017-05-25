垂臀橫肉像「奶油溶化」 Janet挺5月巨肚甜蜜抱怨

Janet與老公George結婚2年，日前宣孕懷孕。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Janet」謝怡芬日前宣布懷孕，隨著預產期將近，她開始出現產婦小憂鬱，在臉書抱怨身材走山，還貼出媽媽視角的巨肚照，讓粉絲頻頻安慰，也認為「這是幸福的過程！」

Janet（右）感慨身材因懷孕而崩壞。（翻攝自臉書）

Janet今起床心情很不好，覺得自己很胖、肚子超大、屁股下垂，就連腰和骨盆都往橫向發展，自嘲模樣如吐司上溶化的奶油，老公George貼心提醒，「妳可是正在孕育一個生命，而這是只有女人可以做得到奇妙且詭譎的美妙奇蹟」，她想了一下後，心情稍稍平復。隨後透露寶寶21周了，Janet突然驚喊：「天啊！孕期剩不到一半小孩就要出來了！好可怕！ 我們什麼都還沒有準備好。」周遭友人皆幫她打預防針，表示「沒有一對迎接新生命的父母們會覺得他們是準備好的」，聽起來貌似合理，她卻認為「我和George根本還不清楚自己接下來該怎麼做，如果連自己的生活都還沒打理好，該怎麼去迎接照顧另一個新生命呢？這感覺常常讓我們很驚嚇也很挫折。」

Janet以媽媽視角曬出孕肚照。（翻攝自臉書）

Janet坦言，只要想到即將當媽，自己就彷彿置身世界頂端，沒什麼能超越，圓滾滾的肚子正支撐保護著寶寶，「我這個孕婦看起來依然性感，這些都是好棒的感覺」，雖然還是會有情緒混亂、迷失、不堪一擊的時候，「不過我相信再過幾個月，我一定會回頭看著今天為小事憂鬱的自己然後哈哈大笑」，轉念之後開始享受每一刻，接受身體的變化、接受成為母親的勇敢過程，「媽媽們真的太偉大了，嘿，我孩子他媽媽的...肚子裡是我的寶寶啊！」

Janet先前曝光4月孕肚照，透露媽媽非常開心要當阿嬤。（翻攝自臉書）