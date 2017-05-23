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「爛片王」亞當洗白挑戰奧斯卡？新片坎城首映鼓掌4分鐘

2017/05/23 07:28

亞當山德勒（右二）在《麥耶伍茲的故事》演技大獲好評。（翻攝IMDB）

〔記者許世穎／綜合報導〕第70屆坎城影展正在當地進行中，入圍主競賽片的Netflix電影《麥耶伍茲的故事》（暫譯，The Meyerowitz Stories）當地時間21日晚間首映大獲好評，映後觀眾起立鼓掌長達4分鐘，讓主要演員達斯汀霍夫曼、班史提勒、亞當山德勒、艾瑪湯普遜等人熱淚盈眶，「爛片王」亞當更一雪前恥，獲讚近15年來最佳演出，成功證明演技。

達斯汀霍夫曼（左起）、導演諾亞波拜克、艾瑪湯普遜、班史提勒、亞當山德勒一同出席《麥耶伍茲的故事》坎城首映。（翻攝坎城影展臉書）

《麥耶伍茲的故事》由《青春倒退嚕》美國導演諾亞波拜克擔任編導，亞當山德勒、班史提勒在片中飾演一對兄弟，艾瑪湯普遜飾演酒鬼母親，這個關係疏離的一家人，為了慶祝父親達斯汀霍夫曼的藝術成就，因此被迫齊聚一堂。

電影由串流影音平台Netflix製作，先前也因入圍坎城競賽引發不小爭議，不過電影表現出色，依舊獲得影評人大力叫好。美國《綜藝報》（Variety）大讚該片是亞當山德勒近15年來最好的角色，更說曾獲「金酸莓影帝」的他，有望憑此片獲得從影以來首次奧斯卡提名，亞當一改嬉鬧與不正經的演出，終於展現演技實力。

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