劉文正神隱近33年 男星鬆口曝行蹤

劉文正（右）退出演藝圈後，神隱近23年。（資料照，夏玉順提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕永遠的巨星劉文正曾在70、80年代的台灣紅極一時，是許多媽媽輩們當年的夢中情人，他自1984年告別演藝圈後就鮮少曝光，如今過了32年，劉文正依舊鮮少露面，讓粉絲相當好奇現在的模樣。歌手楊耀東長年在美國經營餐廳，被問到劉文正的現況，他則透露劉文正常在洛杉磯、拉斯維加斯出現，但堅決不願透露他的近況。

楊耀東（左五）為了演出民歌42高峰會返台。（資料照，寬宏藝術提供）

據《聯合報》報導，楊耀東透露，很多朋友在美國見過劉文正，「但見面不能說，要裝作不認識。」如果有人介紹他是劉文正，他一定立刻走人，不願被認出，日子過得相當低調。消失在螢光幕前30幾年，曾傳出劉文正發福，但楊耀東則否認「變胖子？那不是他吧！」卻不願意透露劉文正現在的長相，大讚劉文正在當紅之際，退出演藝圈是非常聰明又明智的選擇。

楊耀東透露，劉文正常在洛杉磯與拉斯維加斯現身。（資料照，記者李開明攝）

劉文正退出演藝圈多年，行蹤越來越神秘，有關他的傳聞滿天飛，曾傳出劉文正中年發福，更有一名運匠照片在網路瘋傳，被指示劉文正現在的樣貌，與當年帥氣形象相差甚遠，但他的經紀人夏玉順和子弟兵方文琳都出面否認，表示劉文正對自我要求很高，一直都有運動維持身材。