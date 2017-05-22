限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

劉文正神隱近33年 男星鬆口曝行蹤

2017/05/22 22:17

劉文正（右）退出演藝圈後，神隱近23年。（資料照，夏玉順提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕永遠的巨星劉文正曾在70、80年代的台灣紅極一時，是許多媽媽輩們當年的夢中情人，他自1984年告別演藝圈後就鮮少曝光，如今過了32年，劉文正依舊鮮少露面，讓粉絲相當好奇現在的模樣。歌手楊耀東長年在美國經營餐廳，被問到劉文正的現況，他則透露劉文正常在洛杉磯、拉斯維加斯出現，但堅決不願透露他的近況。

楊耀東（左五）為了演出民歌42高峰會返台。（資料照，寬宏藝術提供）

據《聯合報》報導，楊耀東透露，很多朋友在美國見過劉文正，「但見面不能說，要裝作不認識。」如果有人介紹他是劉文正，他一定立刻走人，不願被認出，日子過得相當低調。消失在螢光幕前30幾年，曾傳出劉文正發福，但楊耀東則否認「變胖子？那不是他吧！」卻不願意透露劉文正現在的長相，大讚劉文正在當紅之際，退出演藝圈是非常聰明又明智的選擇。

楊耀東透露，劉文正常在洛杉磯與拉斯維加斯現身。（資料照，記者李開明攝）

劉文正退出演藝圈多年，行蹤越來越神秘，有關他的傳聞滿天飛，曾傳出劉文正中年發福，更有一名運匠照片在網路瘋傳，被指示劉文正現在的樣貌，與當年帥氣形象相差甚遠，但他的經紀人夏玉順和子弟兵方文琳都出面否認，表示劉文正對自我要求很高，一直都有運動維持身材。

相關新聞

推薦新聞
（獨家）許不了么妹淚憶豬哥亮 後台送糖「超和藹」 （獨家）許不了么妹淚憶豬哥亮 後台送糖「超和藹」
2017/05/22 15:13
（影音）豬哥亮曾鼓勵「會大紅」 女歌手靈堂哽咽爆哭 （影音）豬哥亮曾鼓勵「會大紅」 女歌手靈堂哽咽爆哭
2017/05/22 17:54
哥哥你哪位？SJ東海小卡「跨公司迷航」跑到TWICE專輯中 哥哥你哪位？SJ東海小卡「跨公司迷航」跑到TWICE專輯中
2017/05/22 15:50
（影音）豬哥亮跑路受恩都記得 楊秋興嘆「早點復出更好」 （影音）豬哥亮跑路受恩都記得 楊秋興嘆「早點復出更好」
2017/05/22 15:49
「宮廟意見無法插足」 康凱被動配合豬哥亮後事 「宮廟意見無法插足」 康凱被動配合豬哥亮後事
2017/05/22 16:50
許聖梅性冷感 嘆老公買保險「受益人不是我」 許聖梅性冷感 嘆老公買保險「受益人不是我」
2017/05/22 17:30
老公紅包告白「我愛你」 歪扭字跡讓隋棠超感動 老公紅包告白「我愛你」 歪扭字跡讓隋棠超感動
2017/05/22 17:56
豬哥亮《大釣哥》重映戲院少 男星怒說... 豬哥亮《大釣哥》重映戲院少 男星怒說...
2017/05/22 16:36
女星揮別15公分秀髮 中性型男look迷倒網友 女星揮別15公分秀髮 中性型男look迷倒網友
2017/05/22 17:56
（影音）黃秋生剁陽具太駭人 《失眠》3個血腥鏡頭遭刪減 （影音）黃秋生剁陽具太駭人 《失眠》3個血腥鏡頭遭刪減
2017/05/22 18:45
閃退青瓦台F4 南韓總統天菜保鑣轉當美髮師 閃退青瓦台F4 南韓總統天菜保鑣轉當美髮師
2017/05/22 17:48
94歲常楓嘆豬哥亮還年輕 2字形容豬式幽默 94歲常楓嘆豬哥亮還年輕 2字形容豬式幽默
2017/05/22 14:29
女星碰上鬼壓床 半夜驚見2位在飄 女星碰上鬼壓床 半夜驚見2位在飄
2017/05/22 14:36
「康安」難忘熱吻曾莞婷 初體驗NG30次 「康安」難忘熱吻曾莞婷 初體驗NG30次
2017/05/22 21:47
（影音）左眼開刀只肯局部麻醉 陳松勇：我錢還沒花完 （影音）左眼開刀只肯局部麻醉 陳松勇：我錢還沒花完
2017/05/22 19:06
謝金燕忍父喪敬業演出 信眾拱明年小巨蛋壓軸 謝金燕忍父喪敬業演出 信眾拱明年小巨蛋壓軸
2017/05/22 14:55
（影音）孫淑媚想未婚生子 爸打槍「不可能接受的」 （影音）孫淑媚想未婚生子 爸打槍「不可能接受的」
2017/05/22 18:36
嗆爆女主播「長相欠通靈」 沈玉琳一小時海撈30萬 嗆爆女主播「長相欠通靈」 沈玉琳一小時海撈30萬
2017/05/22 17:08
（專訪）小S曾因惡評不敢上街 感謝蔡康永停掉《康熙》 （專訪）小S曾因惡評不敢上街 感謝蔡康永停掉《康熙》
2017/05/22 20:43
準備搶票！HYUKOH 7月登台開唱 北高各1場 準備搶票！HYUKOH 7月登台開唱 北高各1場
2017/05/22 14:44
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.