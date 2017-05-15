限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

Apink娜恩硬起來 被罵「慰安婦」決定告到底

2017/05/15 15:23

娜恩對於網友無的放矢的莫名攻擊忍無可忍。（翻攝自娜恩Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓團體Apink成員娜恩長期被有心人士網路攻擊，最近惡意留言更是瞎扯「性關係」，亂罵她是慰安婦，連家人也成為攻擊目標。

不堪其擾的娜恩再也忍不下去了，她在Instagram上留言「請不要再寫不像話的留言」，經紀公司也決定硬起來，以法律手段提出告訴。

娜恩（右）演出PSY《NEW FACE》MV。（翻攝自娜恩Instagram）

形象清新的娜恩因演出PSY的《New Face》MV成為話題，但疑似因為樹大招風，竟有誇張網友到她Instagram指名大罵長得醜、演技差，甚至寫出她是「慰安婦」等難聽字眼，最讓娜恩不能忍受的是，連她的家人都受牽連，娜恩憤怒回應：「把我家人一起拖進來罵，心裡很爽快吧？若是討厭我，罵我就好，請不要再寫這些不像話的留言了。」

經紀公司Plan A娛樂決定採取強硬的手段對應，「我們將對那些製造不實謠言者給予嚴重警告，並以『違反傳播通信網法』以及『侮辱罪』提起告訴。」

Apink娜恩回應網友不要再留言了。（翻攝自娜恩Instagram）

相關新聞

推薦新聞
糾結18年…豬哥亮癌逝 謝金燕悲痛萬分 糾結18年…豬哥亮癌逝 謝金燕悲痛萬分
2017/05/15 07:42
為電影拖慢療程 醫師：豬哥亮睡夢中辭世 為電影拖慢療程 醫師：豬哥亮睡夢中辭世
2017/05/15 07:47
豬哥亮病情回顧 遺憾拖延撒手人寰 豬哥亮病情回顧 遺憾拖延撒手人寰
2017/05/15 08:42
別了！豬哥亮癌逝 女兒在國外見不到最後一面 別了！豬哥亮癌逝 女兒在國外見不到最後一面
2017/05/15 07:54
豬哥亮安詳辭世 家屬悲慟發聲明：他真的累了 豬哥亮安詳辭世 家屬悲慟發聲明：他真的累了
2017/05/15 08:53
豬哥亮遺體運抵葬儀社 兒女隨侍在側 豬哥亮遺體運抵葬儀社 兒女隨侍在側
2017/05/15 08:13
（影音）豬哥亮移靈 謝金燕趁亂消失 （影音）豬哥亮移靈 謝金燕趁亂消失
2017/05/15 13:45
病房內這3字 媒體聽到豬哥亮最後一句話 病房內這3字 媒體聽到豬哥亮最後一句話
2017/05/15 15:23
（影音）豬哥亮完成移靈儀式 法師幫唸口號 （影音）豬哥亮完成移靈儀式 法師幫唸口號
2017/05/15 13:36
醫師證實 豬哥亮睡夢中逝世 醫師證實 豬哥亮睡夢中逝世
2017/05/15 08:28
悲慟！謝金晶印尼接噩耗 今返台奔喪 悲慟！謝金晶印尼接噩耗 今返台奔喪
2017/05/15 07:57
余天來不及見豬哥亮最後一面 呆坐客廳崩潰痛哭 余天來不及見豬哥亮最後一面 呆坐客廳崩潰痛哭
2017/05/15 08:40
秀場天王都無奈辭世 豬哥亮許不了有這些共通點 秀場天王都無奈辭世 豬哥亮許不了有這些共通點
2017/05/15 11:21
豬哥亮感恩羅府千歲續命 鎮發宮將致意哀弔 豬哥亮感恩羅府千歲續命 鎮發宮將致意哀弔
2017/05/15 10:41
生前最疼他 豬哥亮小兒子竟也沒見到爸爸！ 生前最疼他 豬哥亮小兒子竟也沒見到爸爸！
2017/05/15 16:35
余天現身龍華悼豬哥亮 最後想對他說 余天現身龍華悼豬哥亮 最後想對他說
2017/05/15 11:04
主持一時恩師一世 侯怡君「豬哥亮待我如親生」 主持一時恩師一世 侯怡君「豬哥亮待我如親生」
2017/05/15 08:12
豬式幽默成絕響 南部家人6個字描述這一生 豬式幽默成絕響 南部家人6個字描述這一生
2017/05/15 08:33
曾8連逼謝金燕破冰 豬哥亮遭疑炒作父女情仇 曾8連逼謝金燕破冰 豬哥亮遭疑炒作父女情仇
2017/05/15 12:35
豬哥亮忍大腸癌拍戲 曾說：分不清是尿還是… 豬哥亮忍大腸癌拍戲 曾說：分不清是尿還是…
2017/05/15 12:54
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.