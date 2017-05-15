Apink娜恩硬起來 被罵「慰安婦」決定告到底

娜恩對於網友無的放矢的莫名攻擊忍無可忍。（翻攝自娜恩Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓團體Apink成員娜恩長期被有心人士網路攻擊，最近惡意留言更是瞎扯「性關係」，亂罵她是慰安婦，連家人也成為攻擊目標。

不堪其擾的娜恩再也忍不下去了，她在Instagram上留言「請不要再寫不像話的留言」，經紀公司也決定硬起來，以法律手段提出告訴。

娜恩（右）演出PSY《NEW FACE》MV。（翻攝自娜恩Instagram）

形象清新的娜恩因演出PSY的《New Face》MV成為話題，但疑似因為樹大招風，竟有誇張網友到她Instagram指名大罵長得醜、演技差，甚至寫出她是「慰安婦」等難聽字眼，最讓娜恩不能忍受的是，連她的家人都受牽連，娜恩憤怒回應：「把我家人一起拖進來罵，心裡很爽快吧？若是討厭我，罵我就好，請不要再寫這些不像話的留言了。」

經紀公司Plan A娛樂決定採取強硬的手段對應，「我們將對那些製造不實謠言者給予嚴重警告，並以『違反傳播通信網法』以及『侮辱罪』提起告訴。」

Apink娜恩回應網友不要再留言了。（翻攝自娜恩Instagram）