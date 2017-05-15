「當律師還說不是法律專家」 謝祖武、謝震武傻傻分不清
2017/05/15 09:48
謝祖武（左）因與律師謝震武（右）名字僅差一字，常常被網友搞混。（合成圖，翻攝臉書）
〔娛樂頻道／綜合報導〕狠殺4歲女童「小燈泡」的兇嫌王景玉，日前因被認定有精神病「思覺失調症」，被判無期徒刑躲過一死，輿論一片譁然。同樣身為人父的藝人謝祖武強調自己雖然不是「法學專家」，但認為法律就應該懲罰壞人，狠嗆地院是不是也患有「思覺失調症」。對此，有網友搞笑回應：「主持過新聞面對面就還說自己不是法律專家，太謙虛了。」
謝祖武日前在臉書罕見動怒，怒酸「小燈泡案」的判決結果，而該文也被轉發自PTT上的八卦版，沒想到卻有網友把謝祖武跟律師謝震武混淆在一塊：「有沒有當律師還自稱不是法學專家」、「來！懷萱！」讓不少網友都當真表示：「謝震武才是律師吧」、「謝祖武是那個演麻辣鮮師的，推文在幹麻？」
相關新聞
- 王景玉免死！謝祖武爆嗆：地院有得思覺失調症？
- 謝祖武古怪CEO上身 黃尚禾背台詞飆破極限
- 這間本土公司曾集資失敗 1千萬到位又募9千萬拍劇
- 謝祖武大婚喝太醉 失控全裸直喊好涼
- （影音）謝祖武票房破億就露屁 掛保證奪冠：有事我負責！
- 謝祖武歡慶49歲 當眾HIGH吮粉紅乳頭
- （影音）靠整形變美 李毓芬：沒什麼不好
- 謝祖武有潔癖 洗完澡只做這件事
- 謝祖武自爆潔癖成性 洗完澡只想待在床上
- 曹蘭7年後再拍戲 都是因為他
- 謝震武節目主持人獎4連莊 黃子佼超越趙少康奪電台主持人獎
- 《今晚誰當家》爆收攤 謝震武9年賺1.7億
- 葡萄糖胺飲標示不實 謝震武代言中鏢
- 談話節目接連收攤 製作人：台綜已一腳踏進棺材
- 《今晚》熄燈號只是暫別 謝震武9年撈1.7億
推薦新聞