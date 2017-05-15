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首頁 > 婉君推

「當律師還說不是法律專家」 謝祖武、謝震武傻傻分不清

2017/05/15 09:48

謝祖武（左）因與律師謝震武（右）名字僅差一字，常常被網友搞混。（合成圖，翻攝臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕狠殺4歲女童「小燈泡」的兇嫌王景玉，日前因被認定有精神病「思覺失調症」，被判無期徒刑躲過一死，輿論一片譁然。同樣身為人父的藝人謝祖武強調自己雖然不是「法學專家」，但認為法律就應該懲罰壞人，狠嗆地院是不是也患有「思覺失調症」。對此，有網友搞笑回應：「主持過新聞面對面就還說自己不是法律專家，太謙虛了。」

謝祖武日前在臉書罕見動怒，怒酸「小燈泡案」的判決結果，而該文也被轉發自PTT上的八卦版，沒想到卻有網友把謝祖武跟律師謝震武混淆在一塊：「有沒有當律師還自稱不是法學專家」、「來！懷萱！」讓不少網友都當真表示：「謝震武才是律師吧」、「謝祖武是那個演麻辣鮮師的，推文在幹麻？」

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