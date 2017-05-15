債主變恩公！豬哥亮楊登魁2家人債情大糾葛

豬哥亮。（翻攝臉書）

［記者鍾智凱／台北報導］豬哥亮生前積欠高達10億元賭債，最大債主是媒體大亨、八大創辦人楊登魁，2人這一生為了錢與情，2家人嚴重糾葛，楊登魁為了債，曾不准兒子楊宗憲愛謝金燕，「跟演藝圈哪個人談戀愛都沒關係，只有謝金燕不可以，因為他爸爸欠我1億多元（1.2億元）。」

豬哥亮1993年因賭債跑路，4年後曾短暫復出，結果1999年再度跑路，人間蒸發10年後，因為楊登魁才又復出，跑路期間豬哥亮靠老本維生，且他不僅沒收入還繼續借錢，一周只敢花300元。

楊登魁一生有情有義，圖為2013年告別式紀念堂。（資料照）

楊登魁開給豬哥亮的條件十分優渥，原本1.2億元的債務以2折優惠計算，最終豬哥亮僅需償還2400萬元，且還可從節目酬勞中扣除，老婆與楊登魁一起監督，不准豬哥亮再賭，當時豬哥亮哭著接受楊登魁的償還計畫。靠著楊登魁斡旋，豬哥亮復出後不到4年，狂接節目及廣告，債務火速剩不到5千萬。

外傳謝金燕的兒子就是楊宗憲的骨肉，但楊宗憲已咬定絕不是他的孩子，豬哥亮則隨便回「說不是他的，也沒有必要逼他」，豬楊2家這一生情債分不清，楊登魁從最大債主變成最大恩公，也已於2012年底過世，緋聞女婿楊宗憲則是4年前已與小15歲老婆小婉結婚，豬楊2家的恩仇卻依舊難解。

2009年豬哥亮（右）跑路復出，與楊登魁（左）一抱泯恩仇。（資料照）