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小全智賢遭追求者跟蹤 賞過肩摔險絕子絕孫

2017/05/09 20:41

外型乖巧瘦弱的李相林，擁有跆拳道黑帶一段的實力。（多大整合行銷提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕女生李相林因外表酷似韓星全智賢，出道以來有「小全智賢」封號，不過看似乖巧瘦弱的她，其實內藏深厚武學實力，是個惹不得的狠角色。

李相林因從小就有一張甜美的臉蛋，家人擔心她碰上登徒子，沒有自保能力，國中就送她去學習跆拳道，直到取得黑帶一段實力後，才因學業吃重而終止。

外型乖巧瘦弱的李相林，擁有跆拳道黑帶一段的實力。（多大整合行銷提供）

習得一身好功夫的李相林，身手十分矯捷，高中時曾有一位外校男生，因為愛慕而偷偷跟蹤她，對方的原意是想暗中守護她的安全，不料最後結果卻是從此消失在她的視線外，李相林一臉無辜狀的說：「不能怪我啊！誰叫他跟隨的手法拙劣，沒多久就被我察覺，我以為他企圖不良，就賞他一個過肩摔。」接著諾諾低聲道：「外加不小心踹了他下體一腳。」也因為下意識直覺反擊，險些造成對方「絕子絕孫」，加上被心儀的女生如此殘酷對待顏面盡失，從此對方便消聲匿跡。

外型乖巧瘦弱的李相林，擁有跆拳道黑帶一段的實力。（多大整合行銷提供）

李相林曾演出《我的極品男友》、《愛上哥們》、《俏摩女搶頭婚》等電視劇，之前還主持行腳節目《世界那麼大》，她說：「進入演藝圈已來，我最遺憾的是都還沒能學以致用，希望有機會『打』出一片屬於我的演藝之路。」

外型乖巧瘦弱的李相林，擁有跆拳道黑帶一段的實力。（多大整合行銷提供）外型乖巧瘦弱的李相林，擁有跆拳道黑帶一段的實力。（多大整合行銷提供）外型乖巧瘦弱的李相林，擁有跆拳道黑帶一段的實力。（多大整合行銷提供）外型乖巧瘦弱的李相林，擁有跆拳道黑帶一段的實力。（多大整合行銷提供）外型乖巧瘦弱的李相林，擁有跆拳道黑帶一段的實力。（多大整合行銷提供）

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