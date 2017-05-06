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小禎曝親弟帥照撞臉趙又廷 竟被誤會新男友

2017/05/06 15:01

小禎（左）在臉書放上與弟弟胡釋安（右）的合照，讓不少網友驚呼他神似趙又廷。（翻攝自胡盈禎臉書）

〔記者吳志偉／台北報導〕「小禎」胡盈禎4日在臉書上寫下自己面對多年婚變的感傷心情，令粉絲看得不捨。走出傷痛的她，更加珍惜與家人之間的情感，昨晚她便PO出與弟弟「安安」胡釋安的開心自拍照，並大讚弟弟有張帥氣的明星臉，是家中的「趙又廷」。

小禎跟弟弟安安的母親是胡瓜的前妻秀秀，姊弟倆雖然相差10歲，但感情相當不錯，安安因為從國中就在國外念書，所以鮮少在螢光幕前。3月份是他20歲後第一次出現在小禎的臉書上，放電的雙眼，配上瓜子臉，當時照片一出現立刻引起網友一陣騷動。

小禎在臉書放上女兒Emma與弟弟胡釋安的合照，讓不少網友驚呼他神似趙又廷。（翻攝自胡盈禎臉書）

昨晚小禎曬出姊弟情深的合照，可以看到剛過完22歲生日的安安，長相變得更加成熟有型，反戴棒球帽露出光亮的額頭，他與小禎共同的特徵就是都有高挺的鼻子，網友仔細觀察，果真有父親胡瓜的影子；另一張則是安安搭著小禎女兒、也就是他的姪女Emma，露出帥氣的笑容，也讓小禎忍不住稱讚：「我們家的趙又廷⋯帥～～」

網友看到照片後，都驚呼安安真的與趙又廷神似，湧入大批留言直誇安安超帥，有人甚至對小禎說：「我以為新男友！」還有粉絲反虧說：「瓜爺的兒子基因真的有改良過耶！」

趙又廷最近因演出《三生三世十里桃花》再度爆紅。（翻攝自微博）

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