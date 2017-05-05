限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

唯二代表征戰坎城 學生 馬國導演為台爭光

2017/05/05 17:22

2017法國坎城影展行前記者會，《迎向邊疆公路》導演王逸鈴（左起）、演員高盟傑、林潘妮、吳宏修、廖欽亮、林潘婷、製片洪偉哲。（記者胡舜翔攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕法國坎城影展將在17日揭幕，導演廖克發、陳璽文的《波羅蜜的愛》、導演王逸鈴《迎向邊疆公路》將雙雙代表台灣遠征法國。

2017法國坎城影展行前記者會，文化部影視及流行音樂產業局局長徐宜君（中）與《迎向邊疆公路》、《波羅蜜的愛》劇組合影。（記者胡舜翔攝）

《迎向邊疆公路》入圍學生短片競賽單元，將與多國來的15部作品角逐獎項，由學生導演王逸鈴、製片洪偉哲，與演員高盟傑、林潘妮、廖欽亮、吳宏修等人通力合作完成。王逸鈴說，該片劇情發想自小時候自己家裡曾被法拍的的真實經歷，改編成這部台灣少有的公路電影，由演員高盟傑詮釋一位以車為家的男子，載著素人演員林潘妮飾演的越南女子，從台東前往桃園機場的旅程，全片盡收台灣東部風光。

2017法國坎城影展行前記者會，《波羅蜜的愛》導演廖克發（左起）、演員陳雪甄、製片陳璽文。（記者胡舜翔攝）

來自馬來西亞的廖克發則是繼《不即不離》後再推出第二部描寫馬國歷史的作品《波羅蜜的愛》，獲選坎城影展「世界電影工廠新導演工作坊」，作品目前仍在企畫階段，他透露該片會是愛情故事，預計在台灣或馬來西亞拍攝。不過由於描寫祖父是「馬來亞共產黨」的《不》片過去曾在馬來西亞遭禁，廖克發對劇情及其他相關細節都保密到家，但他也表示自己的作品從來不是「控訴」，只是「傳達」，不過既然身為電影人就不怕挑戰。

2017法國坎城影展行前記者會，《迎向邊疆公路》林潘妮（左）、高盟傑。（記者胡舜翔攝）

推薦新聞
好甜蜜！ 陳學冬新IG只關注歐陽娜娜 好甜蜜！ 陳學冬新IG只關注歐陽娜娜
2017/05/05 18:04
接力劉書宏 吳思賢今晚為《極品》直播導讀 接力劉書宏 吳思賢今晚為《極品》直播導讀
2017/05/05 17:59
餐廳宣傳「最強老爸」上門就免費吃 本尊真的來了 餐廳宣傳「最強老爸」上門就免費吃 本尊真的來了
2017/05/05 17:58
稱3周沒呼麻很清醒 麥莉自爆雙性戀受不了直男友 稱3周沒呼麻很清醒 麥莉自爆雙性戀受不了直男友
2017/05/05 17:48
粉粉注意！《鬼怪》鐵肺歌姬Ailee下月登台開唱 粉粉注意！《鬼怪》鐵肺歌姬Ailee下月登台開唱
2017/05/05 17:46
整型診所詢問度超高 川普愛女成整型範本 整型診所詢問度超高 川普愛女成整型範本
2017/05/05 17:33
蔡凡熙通靈通出光明路 肩上這個照一下 蔡凡熙通靈通出光明路 肩上這個照一下
2017/05/05 17:17
方宥心高中遇四角褲男 用這招擊退露鳥俠 方宥心高中遇四角褲男 用這招擊退露鳥俠
2017/05/05 16:41
（影音）看了起雞皮疙瘩！《通靈少女》MV曝光 （影音）看了起雞皮疙瘩！《通靈少女》MV曝光
2017/05/05 16:33
孟耿如變正妹大學生 周湯豪吃醋保護欲暴發 孟耿如變正妹大學生 周湯豪吃醋保護欲暴發
2017/05/05 16:24
鬼怪香港秀廣東話 最想搭車撞XX 鬼怪香港秀廣東話 最想搭車撞XX
2017/05/05 16:04
（影音）Twinko凱希回家遭陌生男子跟蹤 喊價三千索吻！ （影音）Twinko凱希回家遭陌生男子跟蹤 喊價三千索吻！
2017/05/05 16:00
插管之爭》瓊瑤模擬民調 靠9成網友打臉平家子女 插管之爭》瓊瑤模擬民調 靠9成網友打臉平家子女
2017/05/05 15:55
小潘潘國寶級容顏 凍齡18年讓網友驚呆了 小潘潘國寶級容顏 凍齡18年讓網友驚呆了
2017/05/05 15:45
周子瑜可愛稱霸南韓 上榜唯一外國人 周子瑜可愛稱霸南韓 上榜唯一外國人
2017/05/05 15:31
全年零休假毀容臉流膿 E奶甜心心裡苦 全年零休假毀容臉流膿 E奶甜心心裡苦
2017/05/05 15:30
洪詩明杰戀愛ing？公司澄清「名字遭盜用」 洪詩明杰戀愛ing？公司澄清「名字遭盜用」
2017/05/05 15:28
心疼「台南女兒」林奕含遭遇 賴清德發文引論戰 心疼「台南女兒」林奕含遭遇 賴清德發文引論戰
2017/05/05 15:13
（獨家）豬哥亮話匣子大開精神佳 駁昏睡惡化傳言 （獨家）豬哥亮話匣子大開精神佳 駁昏睡惡化傳言
2017/05/05 14:32
鄭少秋女兒戀愛了 鄭欣宜吹壞電風扇 鄭少秋女兒戀愛了 鄭欣宜吹壞電風扇
2017/05/05 14:26
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.