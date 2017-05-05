唯二代表征戰坎城 學生 馬國導演為台爭光

2017法國坎城影展行前記者會，《迎向邊疆公路》導演王逸鈴（左起）、演員高盟傑、林潘妮、吳宏修、廖欽亮、林潘婷、製片洪偉哲。（記者胡舜翔攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕法國坎城影展將在17日揭幕，導演廖克發、陳璽文的《波羅蜜的愛》、導演王逸鈴《迎向邊疆公路》將雙雙代表台灣遠征法國。

2017法國坎城影展行前記者會，文化部影視及流行音樂產業局局長徐宜君（中）與《迎向邊疆公路》、《波羅蜜的愛》劇組合影。（記者胡舜翔攝）

《迎向邊疆公路》入圍學生短片競賽單元，將與多國來的15部作品角逐獎項，由學生導演王逸鈴、製片洪偉哲，與演員高盟傑、林潘妮、廖欽亮、吳宏修等人通力合作完成。王逸鈴說，該片劇情發想自小時候自己家裡曾被法拍的的真實經歷，改編成這部台灣少有的公路電影，由演員高盟傑詮釋一位以車為家的男子，載著素人演員林潘妮飾演的越南女子，從台東前往桃園機場的旅程，全片盡收台灣東部風光。

2017法國坎城影展行前記者會，《波羅蜜的愛》導演廖克發（左起）、演員陳雪甄、製片陳璽文。（記者胡舜翔攝）

來自馬來西亞的廖克發則是繼《不即不離》後再推出第二部描寫馬國歷史的作品《波羅蜜的愛》，獲選坎城影展「世界電影工廠新導演工作坊」，作品目前仍在企畫階段，他透露該片會是愛情故事，預計在台灣或馬來西亞拍攝。不過由於描寫祖父是「馬來亞共產黨」的《不》片過去曾在馬來西亞遭禁，廖克發對劇情及其他相關細節都保密到家，但他也表示自己的作品從來不是「控訴」，只是「傳達」，不過既然身為電影人就不怕挑戰。

2017法國坎城影展行前記者會，《迎向邊疆公路》林潘妮（左）、高盟傑。（記者胡舜翔攝）