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專訪（三）要瓊瑤把爸爸還來 瓊瑤哽咽：現在就還！

2017/05/02 20:58

瓊瑤夫婦。（資料照，記者臺大翔攝）

〔記者易慧慈／專訪〕瓊瑤近日連發兩篇臉書「鼻胃管-撕裂我、擊碎我的那根管子 」及「背叛-別了我生命中最摯愛的人」，泣訴平家子女對於平鑫濤最近中風後，是否要插鼻胃管立場不一致，最終她不得不妥協，但感覺背叛了平鑫濤意願，惹平家子女不快，導致平家子女發公開信指責她，要她把爸爸還給他們。她接受本報專訪表示，陳家人（指她前夫的小孩陳中維、媳婦何秀瓊）從平鑫濤失智起，全家就為他而活，400多天來平家子也沒領回去照顧，現在要她把爸爸還來，她說：「現在就還給他們。」感覺的出她心情十分絕望。

 

瓊瑤說：「這是兩種愛的拔河，伴侶和伴侶的愛和子女對父母的愛是不同的，我父母去世，都沒像現在感受如此慘烈。」她從伴侶立場來看雖然不插管會很快就走，但她哽咽說：「他（指平鑫濤）可以在家裡，全家包圍，最後在家中走。」

她也暗指照顧平鑫濤的責任都落在陳家人（指瓊瑤前夫小孩陳維中和妻子何秀瓊一家）身上，她說當平鑫濤失智時，她對全家說：「以後平說什麼就是什麼，我們全家從那天起就為他而活。」她說每天平鑫濤吃過飯、洗過澡上床睡覺前，是他精神最好的黃金時間，陳家全家和她一起表演給平鑫濤看，希望讓他笑一笑，每天平都記不得演過什麼，第二天都覺得是新的，她扮小丑演戲逗平鑫濤，並沒告訴過平家子女。

 

「我問過他，你知道有一個人叫瓊瑤嗎，他說不知道，我拿他做的60週年紀念冊給他看，問他知道嗎？他說不知道。感覺他挫折，我就不再問下去，但我的挫敗感更大。」、「我告訴自己，你忘掉我沒關係，我記得你就好了。」

 

現在平家子女怨言多，她認為應該讓平家子女照顧試試看，輕度失智時，平瑩有表示要接去照顧一陣，讓她可以休息一下。她說好，再問對方要把老人家東西準備好，他們就不說話了 ，之後再也沒說過要接回去了。

 

瓊瑤說現在中風又插鼻胃管不一定能接回家，但平家子女不解，唸為什麼不能？有印傭在，她聽了感覺很驚訝：「我快80歲，我是他老婆，不是傭人啊。」她說只有24小時在身邊的人才懂得病人從有活力驟變無力的辛酸。

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