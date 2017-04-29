孔劉歌喉秒殺5千孔太 佼版「死鬼CP」害笑場

孔劉（左）、黃子佼組台版死鬼CP。（記者王文麟攝）

〔記者陳立妍／新北報導〕韓星孔劉出道16年，今晚首度在新莊體育館舉辦見面會，晚間他身穿全白西裝帥氣登場，獻唱抒情歌《我心中倒映著的我的樣子》，讓全場5500名「孔太太們」尖叫聲不斷。

孔劉舉行見面會和5.5千名台灣粉絲相見歡。（記者王文麟攝）

隨後，孔劉向粉絲介紹《我心中倒映著的我的樣子》是他欣賞很久的歌手劉在河的作品，也是他非常喜歡的一首歌，「但我表現得沒有很好，謝謝大家來看我」。他更透露，一開始聽到5500張門票全數秒殺，還不太相信，現場看到全場粉絲才確定是真的。而主持人黃子佼則穿著黑西裝戴黑帽，化身《鬼怪》的「陰間使者」李棟旭，讓孔劉當場忍俊不住笑場：「我以為是李棟旭來了！跟我走一下台步。」還作勢伸手要抓黃子佼的脖子叫他「王黎」，重現《鬼怪》的經典橋段。

孔劉獻唱《我心中倒映著的我的樣子》，原唱劉在河是他欣賞很久的歌手。（記者王文麟攝）

而孔劉也嘴甜向等待他已久的粉絲說：「第一次來，沒想到台灣是這麼美麗又親切的人居住的地方，今天一天大家可以把我當成老公、男朋友、朋友，但我看到台下有幾位男粉絲，請他們把我當朋友就好。」逗得粉絲心花怒放。

孔劉見到全場粉絲才相信門票超夯售罄。（記者王文麟攝） 孔劉（左）作勢伸手要抓黃子佼的脖子叫他「王黎」。（記者王文麟攝） 孔劉笑稱願當台灣粉絲「一日老公」。（記者王文麟攝） 孔劉見面會實況。（記者王文麟攝）