（影音）外星人蔡明亮 在台灣找到歸屬感

〔記者楊媛婷／台北報導〕第36屆行政院文化獎今天頒獎，行政院長林全頒獎給有「現代水墨之父」美譽的畫家劉國松、將台灣風景納於畫內的畫家鄭善禧、用電影貼近台灣土地的藝術導演蔡明亮，去年才拿到台灣居留證的蔡明亮表示自己不申請身分證一方面是「懶」，另一部分則是認為創作不需要身分證，「創作是因為生活」。

第36屆行政院文化獎頒獎典禮，行政院長林全（中）、文化部長鄭麗君（右）與得獎人蔡明亮（左起）、劉國松（女兒代領）、鄭善禧合影。（記者胡舜翔攝）

在台灣生活40年的蔡明亮，3年前跟愛徒李康生一起買了棟房，沒有完全裝修就搬進去，他說前陣子家中電路有點問題，他和李康生兩人到黃姓鄰居家前，三人站在山頭上看著一閃一閃的燈，「那時我想可能是外星人來了，我們3人站在山頭上等待外星人。」蔡明亮自嘲個性有時就很像外星人，「我總是聽不懂別人的話，別人也聽不懂我的話，就像很多人說看不懂我的電影。」

第36屆行政院文化獎頒獎典禮，導演蔡明亮（右2）獲獎，李康生（右起）、楊貴媚、陸奕靜致賀。（記者胡舜翔攝）

但「外星人」蔡明亮卻獲得行政院文化獎肯定，他說還好生活在台灣，「總有些台灣人願意聽我、讓我說話，也願慢慢了解我做什麼，還給我熱情的擁抱，像我這樣不賣座的導演可以在台灣生存！」

高中以前都生活在馬來西亞，求學後才來到台灣的蔡明亮，特別感謝台灣環境的包容，「台灣讓我最早感覺到的是創作自由，文化必須慢慢經營，台灣有這個眼光與文化底蘊。」

第36屆行政院文化獎頒獎典禮，得獎人蔡明亮。（記者胡舜翔攝）

蔡明亮也感謝當初台北市市立美術館開先河典藏他的電影影像作品，「那時我才知道我是個藝術家」，蔡明亮也感謝曾擔任文建會主委的陳郁秀，在他為電影資金發愁時，陳郁秀跨部會動員支持，甚至安排作品《不散》於國家戲劇院首映，「亞洲很少有國家將電影當文化看待，像台灣這樣是少有的。」蔡明亮說以前他沒有歸屬感，覺得自己漂浪各地，但現在他已經將台灣做為歸屬，「台灣是我的家，我不會走。」他進一步表示台灣不能像美國總統川普蓋牆隔絕，台灣會有不同的聲音，但是彼此要包容與接受，「我不管性別與身分，重要的是大家能否自由自由、開心生活。」

蔡明亮期許在有生之年能讓台灣電影不僅走院線路，也能走到美術館等藝術之路，更重要的是爭取更多的創作自由。