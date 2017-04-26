Gary閃婚換電話避嫌宋智孝？ 哈哈自爆遭已讀不回

Gary昨在IG解釋馬來西亞演唱會取消原因。（翻攝自IG）〔記者陳立妍／綜合報導〕39歲的南韓嘻哈歌手Gary上月初閃婚圈外人引起關注，他原訂下月21日在馬來西亞開唱，沒想到日前主辦單位突然宣布演唱會取消，被外界揣測是否因結婚影響票房，才導致演唱會臨時喊卡。昨Gary親自在IG發文向粉絲解釋，因為主辦方的原因才取消行程，表示「我隨時都準備好和馬來西亞的粉絲見面」。

Gary在IG透露，此次馬來西亞的演唱會由於主辦單位的緣故決定取消，但因為自己沒有經紀公司及宣傳團隊，所以未能好好向粉絲傳達這次的事件，並強調未來會避免類似事情發生，也希望不會造成誤會，感謝歌迷對他的支持。但有傳言指出，Gary的演唱會之所以取消，是因為他至今未收到主辦方的訂金。

宋智孝（右）日前在馬來西亞粉絲見面會上公開祝福Gary結婚，並透露他換了手機號碼。（翻攝自網路）此外，Gary的前搭檔《Running Man》主持班底宋智孝、李光洙、金鐘國、哈哈、池錫辰等人近日赴馬來西亞會粉絲，宋智孝被主持人問到「周一男友」Gary結婚的話題時則坦言，「我也是看新聞才知道，雖然有一點點難過，但衷心祝福哥哥新婚快樂，還有他換了手機號碼，希望他可以聯絡我們。」而Gary悄悄換電話的舉動，也被部分媒體質疑是擔心老婆吃宋智孝的醋。

哈哈則透露曾傳過訊息給Gary祝賀他，但Gary卻未回覆。不過，哈哈也立刻打圓場表示：「Gary哥向來都是很獨特的人，我相信他會聯絡我們，We Love Gary！」力證即使Gary退出節目，彼此感情依舊深厚。

Gary下月原訂到馬來西亞開唱，日前無預警喊卡引起諸多傳聞。（翻攝自網路）