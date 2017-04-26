拐拐勾新歡IG洩密？「他」甜蜜相隨趴趴遊

拐拐前往菲律賓時，美照不斷。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕〕藝人「拐拐」許萌希日前遠赴菲律賓巴拉望愛妮島，展開6天度假美好時光，旅遊期間，她幾乎每天都有各式美照出爐，雖然說是三五好友一起出遊，不過，有讀者爆料她根本就是偷偷夾帶新歡邱昊奇到海外玩。

據《鏡週刊》報導，4月5日拐拐前往菲律賓遊玩，雖說是三五好友出遊，但其實她的新歡邱昊奇也有隨行，兩人在各自的社群網站都曬出許多菲律賓的照片，甚至有不少男友視角的照片流出，兩人的照片都有許多相似之處，因此更加確認兩人的關係。似乎是意猶未盡，所以他們巴拉望玩不夠，兩人月中又轉戰蘭嶼遊玩，可以說是形影不離。

近日邱昊奇接受訪問時，表示接下來要去伊朗旅行，正巧拐拐也在IG上PO出有關伊朗的旅遊書，看起來兩人還要繼續一起旅遊。對於拐拐跟邱昊奇最近過從甚密，並且疑似是男女朋友，拐拐的經紀人Ivy跟邱昊奇的經紀人可喬異口同聲解釋，他們就是喜歡戶外活動的一群人，前陣子剛好一起出遊，但否認交往。Ivy也強調，拐拐雖然追求者多，但目前還是單身。

這張從海中出水的照片，意外和邱昊奇的影片吻合。（翻攝自臉書）

照片中的扶手與拐拐照片中的扶手吻合。（翻攝自臉書）

邱昊奇也常曬出自己的好身材。（翻攝自臉書）