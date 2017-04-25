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劉亮佐「做人」時機喬不攏 遭虧反正你不會很久

2017/04/25 18:41

劉亮佐、楊千霈、林可彤、林若亞、林姿佑分享新婚後的生活。（衛視中文台提供）

〔記者洪素津／台北報導〕劉亮佐、林若亞等人錄製衛視中文台《一袋女王》分享新婚後的生活，主持人曾國城有感而發，說自己年輕的時候喜歡自由自在，遇到老婆以後，開始心中會掛念一個人，甚至外景想帶她在身邊，才讓他驚覺愛情來了 ，而跟趙小僑愛情長跑六年的劉亮佐，坦言最難適應的是兩人作息時間不同，「做人」好時機喬不攏。

劉亮佐分享自己是早睡早起送孩子上學，趙小僑卻習慣熬夜再睡到中午，劉亮佐表示兩人有計畫要生小孩，睡眠時間太不一樣成了困擾，但在場來賓立刻獻計「白天做人剛剛好，兒子也不在家」曾國城還大虧劉亮佐：「有五個小時的空檔，你沒有這麼久，可以的」劉亮佐當場中槍。

趙小僑愛情長跑六年的劉亮佐，坦言最難適應的是兩人作息時間不同。（衛視中文台提供）

人妻林若亞則說孫志浩對她是一見鍾情，最欣賞她「食量大」，並甜甜表示孫志浩個性大喇喇又沒耐性，但為了她改變許多，林若亞表示她很怕冷，老公卻怕熱，前陣子上海很冷時，孫志浩願意為了她穿著短袖流汗吹暖氣，林因為工作關係，很常兩地往返，有一次孫志浩為了證明自己的定性，跟林若亞承諾每天寫電子郵件給她，本來以為孫又是三分鐘熱度，未料他連寫了五個月的電子情書，出國工作也沒間斷過，讓林若亞相當感動！更多精彩內容週一至週四晚間11點就在衛視中文台《一袋女王》。

林若亞則說孫志浩對她是一見鍾情，並且最欣賞她「食量大」。（衛視中文台提供）

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