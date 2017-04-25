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鄉民好奇 叫OO的都很會穿衣服？

2017/04/25 17:49

艾瑪華森因在《美女與野獸》完美詮釋貝兒，再創演藝高峰。（法新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕外國網友發現一件事，好像名字叫Emma的都很會穿衣服，例如：艾瑪史東（Emma Stone）、艾瑪華森（Emma Watson）、艾瑪羅勃茲（Emma Roberts），這不科學啊！今年以《美女與野獸》橫掃全球的艾瑪華森，成功跳脫「妙麗魔咒」，讓演藝事業再創巔峰。靠著《樂來越愛你》奪下奧斯卡最佳女主角后冠的艾瑪史東在時尚場合也少有失手。

艾瑪華森穿著香檳金色禮服，手拿小金人，展現影后氣勢。（歐新社）

而艾瑪羅勃茲更是讓人驚訝，雖然是老外，但她身高僅160公分，沒有名模身材的她，卻總是能穿出自己的風格。艾瑪羅勃茲擅長透過高腰褲拉長身形，偶爾也會運用卡通時尚達到減齡效果，出席大場合的時候艾瑪羅勃茲喜歡穿著連身裙，日常生活中則巧妙運用尖頭鞋讓腿看起來長一點。

艾瑪羅勃茲巧妙運用尖頭鞋和Mulberry　Pembroke系列肩揹包創造出時尚風格。（Mulberry提供）

艾瑪羅勃茲上周更展露一招利用配件讓自己更時尚，她背著Mulberry Pembroke系列肩背包現身於美國紐約街頭，這款包充滿英倫制服風格，並有風琴式麂皮夾層讓收納空間增加，不但好看也很實用。

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