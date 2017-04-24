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宥勝婚紗照曝光！蕾媽挺孕肚跑遍3國

2017/04/24 16:27

宥勝帶著懷孕的蕾媽及蕾蕾，進行為期30天橫跨歐亞中東三大國度婚紗行。（怡佳娛樂提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕宥勝全家甜蜜婚紗照曝光了！他規劃了一個月婚紗之旅，總共到了三個國家，除了尼泊爾的大象婚紗放棄之外，土耳其與奧地利各有一些回憶。

宥勝帶著懷孕的蕾媽及蕾蕾，進行為期30天橫跨歐亞中東三大國度婚紗行。（怡佳娛樂提供）

因為蕾媽孕肚在身，再加上小孩子也入鏡，所以當下決定要拍得很隨性，呈現符合心境的玩樂風格居多。但到最後一天，宥勝卻語重心長的跟妻子說：「我們可不可以拍一組只有我們兩個人的？真正浪漫的美美婚紗照？」於是那一天造型師在幫他們整完妝髮後就把蕾蕾帶離現場，而讓夫妻獨處，沒想到畫面看起來唯美，攝影師卻爆料宥勝對話超白目！因為蕾媽從來不化妝，今天難得點頭願意妝髮齊備，但沒想到親密拍照時宥勝竟突然說：「妳『聞』起來好像女藝人喔！（脂粉味）」此時蕾媽突然眼神犀利的問是哪位藝人？哪一場戲？宥勝回：「呃，不好說…」當靠很近的對看，等待攝影師換位置，宥勝又突然說：「妳看，拍戲的時候我們就必須乾在這裡等，演員很辛苦的。」蕾媽再冒犀利眼神問：「所以你跟她們（女藝人）在這種親密的等待時刻都在聊什麼？」宥勝再回：「呃，也不好說…」拍攝過程搞笑又甜蜜。

宥勝帶著蕾媽一起到國外拍一系列浪漫婚紗照。（怡佳娛樂提供）

有一張蕾媽獨照，是宥勝打死也不願走進鏡頭的：「你看她多美？我走進去根本是破壞畫面！」宥勝自己猜，蕾媽不願拍婚紗大概也是因為六年來跟在他身邊拍戲，看著他跟無數其他女孩拍婚紗照，所以她肯定不想跟她們一樣，但宥勝認為這次蕾媽贏了：「因為從來沒有一位女星是挺著大肚子跟我拍婚紗的啊！」

宥勝帶著懷孕的蕾媽及蕾蕾，進行為期30天橫跨歐亞中東三大國度婚紗行。（怡佳娛樂提供）

宥勝帶著懷孕的蕾媽及蕾蕾，進行為期30天橫跨歐亞中東三大國度婚紗行。（怡佳娛樂提供）

回台灣後宥勝暫時不會再帶妻女出國，因為準備生二胎好好靜養，但自己冒險的心還是止不住，所以預計下個月要用極省窮遊的方式闖蕩南美20天，挑戰馬丘比丘與天空之鏡，而且願意開放三名粉絲一起同行，目前已在網路開放報名。

宥勝帶著懷孕的蕾媽及蕾蕾，進行為期30天橫跨歐亞中東三大國度婚紗行。（怡佳娛樂提供）

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