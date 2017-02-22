國際巨星如隱士 金城武一身平價腳踩破鞋
2017/02/22 08:52
金城武在螢幕上帥氣性感，是無數女性心目中是男神，但其實私底下低調得幾乎成謎。（福隆提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕金城武身為國際巨星、螢幕男神，私生活卻極度低調，出道24年來不只鮮少緋聞，根本連本人都很少被拍到，獨來獨往、行蹤飄忽不定，甚至可說只要不是在工作，就跟人間蒸發沒兩樣，增添了他一股濃濃的神祕氣息，更引發外界對他的好奇，不過近日倒是難得捕捉到野生男神的身影，他除了一身平價行頭，還把自己包緊緊，邋遢魂暴發，和在螢幕上性感帥氣的模樣判若兩人，絲毫沒有巨星氣息。
唯一可以看到金城武比較像平凡人的機會，就是他在《擺渡人》中顛覆形象飾演的角色「管春」。（翻攝自香港成報）據《鏡周刊》報導，終於在近日捕捉到野生男神，金城武12日被拍到開著日系國產轎車到北投探訪友人，而他的穿搭則是木乃伊路線，一件紫色寬鬆上衣和淺綠工作褲及深色圍巾，看上去都是相當平價的單品，腳下的鞋子鞋底已經完全磨平，淺灰色的毛帽往下拉到幾乎蓋住眼睛，白色口罩遮住半張臉，完全感受不到一絲星味，值得注意的是，他一路驅車前往北投友人住處，感覺極其熟悉街道巷弄，若不是長時間住在台北，很難如此駕輕就熟、熟門熟路。
金城武私底下穿搭超平易近人，身上行頭都相當平價，鞋子也穿到快破。（威視提供）另外，10日金城武也被發現穿著同條工作褲低調在中山區一家餐廳用餐，出入都是普通日系國產車，配上超平民的穿搭，深居簡出，除了出門見朋友，其他時間都沉溺電玩世界，還有讀者越洋爆料，先前金城武住在他美國的空房2個星期，卻哪裡都沒去，都在家裡打電動，看來金城武這些年來，真的過著藏匿於市井的隱士生活。
相關新聞
- 男神搞笑 金城武梁朝偉好基情
- 「愛情唯一論」被虧智障 金城武：我是純情
- 優酪乳學問大 專家為你解密
- 女星對戲隨意改台詞 傳出惹火金城武
- 偉仔當金牌擺渡人 帥拚金城武
- 小學生對抗課業的最強助攻
- 金城武綜藝咖上身 這件事逗笑擺渡人
- 台詞太肉麻 梁朝偉差點要喊：臣妾做不到
- （影音）十年不見！梁朝偉金城武Baby一起笑破你大牙
- 本土劇男神曬舊照 曾與金城武、林志穎爭帥
- 市場捕獲野生金城武！衣著帥氣「約會」周冬雨
- 史上最帥阿伯沒有之一！網友驚呼：眼睛業障重
- Citizen×金城武 再度攜手2016最新廣告
- 每個人都可以是金城武！唐從聖透露關鍵在...
- 「休憩中的思維」 池上鄉奉茶樹新裝置藝術登場
- 懷念！林良樂曾經喊金城武寶貝
- 「I SEE YOU」不復見？長榮邀巨星代言恐生變
- 網傳男神座位表 網友：怎沒賴雅妍？
- 金城武名號太強大 頑強毒犯束手就擒
- 上班族夢中情人 金城武僅居第二！？
- 受不了奧客摧殘！百年建築金城武咖啡廳決定...
- 金城武老婆現身 一轉身粉絲超嗨
- 波多野峰芒畢露 最哈金城武
- 基本工資調至3萬？呂秋遠暗諷朱選不上總統
- 20歲酒店妹爆料 坐過金城武的檯2次！
- 金城武走跳不喊累 周杰倫手指超搶戲
- 金城武連跑帶爬兩天 男神照樣帥翻
- 傳長榮航空砸10億 找好萊塢紅星喬治克隆尼代言
- 金城武為戲下海 肉搏見紅撩落去
- 吳宇森滿意《摯愛》 金城武喝糞水還帥輸木村
- 吳宇森讚木村帥臉 贏金城武3分之1
- 金城武講台語 激動哭不停
- 金城武自爆求愛靠死纏爛打
- 說帥太沉重 金城武尷尬當男神
- 接受專訪 馬英九硬扯金城武
- 蝦咪！金城武激吻長澤 卻娶吳宇森女兒
- 金城武姪女 甩不掉叔叔光環
- 不靠神叔 金城武姪女闖日露臉
- 金城武大戰暴龍 男神也演侏羅紀？
推薦新聞