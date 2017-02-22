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國際巨星如隱士 金城武一身平價腳踩破鞋

2017/02/22 08:52

金城武在螢幕上帥氣性感，是無數女性心目中是男神，但其實私底下低調得幾乎成謎。（福隆提供）〔娛樂頻道／綜合報導〕金城武身為國際巨星、螢幕男神，私生活卻極度低調，出道24年來不只鮮少緋聞，根本連本人都很少被拍到，獨來獨往、行蹤飄忽不定，甚至可說只要不是在工作，就跟人間蒸發沒兩樣，增添了他一股濃濃的神祕氣息，更引發外界對他的好奇，不過近日倒是難得捕捉到野生男神的身影，他除了一身平價行頭，還把自己包緊緊，邋遢魂暴發，和在螢幕上性感帥氣的模樣判若兩人，絲毫沒有巨星氣息。

唯一可以看到金城武比較像平凡人的機會，就是他在《擺渡人》中顛覆形象飾演的角色「管春」。（翻攝自香港成報）據《鏡周刊》報導，終於在近日捕捉到野生男神，金城武12日被拍到開著日系國產轎車到北投探訪友人，而他的穿搭則是木乃伊路線，一件紫色寬鬆上衣和淺綠工作褲及深色圍巾，看上去都是相當平價的單品，腳下的鞋子鞋底已經完全磨平，淺灰色的毛帽往下拉到幾乎蓋住眼睛，白色口罩遮住半張臉，完全感受不到一絲星味，值得注意的是，他一路驅車前往北投友人住處，感覺極其熟悉街道巷弄，若不是長時間住在台北，很難如此駕輕就熟、熟門熟路。

金城武私底下穿搭超平易近人，身上行頭都相當平價，鞋子也穿到快破。（威視提供）另外，10日金城武也被發現穿著同條工作褲低調在中山區一家餐廳用餐，出入都是普通日系國產車，配上超平民的穿搭，深居簡出，除了出門見朋友，其他時間都沉溺電玩世界，還有讀者越洋爆料，先前金城武住在他美國的空房2個星期，卻哪裡都沒去，都在家裡打電動，看來金城武這些年來，真的過著藏匿於市井的隱士生活。

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