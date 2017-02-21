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從不開燈洗澡限時2分鐘！小提琴家摳門弄出7億

2017/02/21 07:11

《金金計較》去年橫掃法國票房。（海鵬提供）

〔記者賀靜賢／台北報導〕由《貝禮一家》、《帶ㄙㄞˋ男朋友》團隊打造的全新喜劇《金金計較》（Penny Pincher!），去年橫掃法國票房，拿下秋季冠軍外，更成為法國電影（非續集）年度票房總冠軍。該片由法國喜劇巨星丹尼伯恩（Danny Boon）主演，描述吝嗇小提琴家的奇遇，丹尼伯恩片中省錢撇步花招百出，家中從不開燈，白天靠太陽、晚上靠街燈，就連蠟燭錢也都省了。更絕的是，摳門的他約會點菜斤斤計較，還沒吃完就打包帶回家當下一餐，還將家中電鈴換成牛鈴（省電），淋浴限時120秒（省水），再用望遠鏡偷看鄰居電視（省第四台錢），簡直無人能及。

《金金計較》在法上映8週票房高達7億台幣，丹尼伯恩認為故事充滿人性與情感深度，能讓觀眾笑，也能感動觀眾。他收到劇本2天後立即決定演出，且為了演好「馮索瓦高提耶」這個小提琴家，還親自跟法國交響樂團的首席小提琴手討教，在拍攝前就學會了基本演奏技巧。拍完後他也真的愛上了小提琴演奏，直到現在都還固定在上小提琴課。

《金金計較》將於3月10日在台上映，摳錢術值得大開眼界一番。

《金金計較》去年橫掃法國票房。（海鵬提供）

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