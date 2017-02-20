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孔侑赴杜拜拍廣告 實境節目招手男神加入

2017/02/20 22:19

孔侑（右）日前赴杜拜拍攝廣告，與模特兒合影。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕韓星孔侑因夯劇《燦爛的守護神》（原名：《鬼怪》）紅遍亞洲，晉升新一代男神，欠下大批「廣告債」的他，從1月底殺青後至今，已2次前往澳洲拍攝廣告，日前更遠赴杜拜，拍攝戶外品牌「Discovery」形象廣告，在沙漠、海邊等地出外景，並和模特兒合照，露出燦爛笑容。而實境節目《我獨自生活》製作人黃智英受訪時，透露心目中的夢幻合作名單，孔侑也是其中之一，讓不少粉絲笑稱：「舉雙手贊成！」

孔侑日前赴杜拜拍攝廣告。（翻攝自網路）

《我獨自生活》透過鏡頭讓粉絲一窺藝人私下的獨居生活，過去曾邀請演員徐仁國、「CNBLUE」敏赫、「神話」金烔完等參與演出，近期嘉賓則是當紅嘻哈歌手Zion.T。《我獨自生活》製作人黃智英日前受訪時，透露心目中理想合作名單，包括金秀賢、金惠秀、孔侑等人，他笑稱：「就我個人而言，最想和金惠秀合作，至於孔侑的話，我想應該有很多女性粉絲想了解他的生活。」

實境節目《我獨自生活》製作人黃智英受訪時透露，孔侑（左起）、金惠秀、金秀賢都是他心中的理想合作人選。（翻攝自東亞體育）

然而，孔侑過去受訪時曾透露，私下生活相當簡單，沒事就看電視、餵貓、上健身房，平常也不用社群網站，表示：「我覺得拍照上傳到網站叫大家來看，是很難為情的一件事」，簡單生活讓不少粉絲打趣表示：「看來要他參加實境節目應該不可能了」、「就算答應演出，可能也沒東西可以播」。

此外，先前傳出日本、香港、台灣、新加坡、美、加、澳等15國都出高價，希望能邀請孔侑舉辦見面會，但他所屬經紀公司「SOOP娛樂」17日透露，他將在3月中旬完成所有廣告行程，開始放假度過私人時間，期間也會開始討論下部作品，新作品是電影的可能性較大。

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