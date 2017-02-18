《獅子王》真人版選角曝光！辛巴竟是「他」

迪士尼真人版《獅子王》電影的選角今天曝光，男星唐納德格洛弗（左）將演出主角「辛巴」（右）。（合成圖，翻攝自法新社、Wikia）

〔記者陳昱均／綜合報導〕迪士尼影業近年來將經典動畫改編而成的真人版電影，包括《黑魔女：沉睡魔咒》、《仙履奇緣》、《與森林共舞》，還有最近即將上映、備受期待的《美女與野獸》等都獲得巨大成功與關注，因此他們未來除了超級英雄電影外，也將繼續推出其他經典動畫的真人版電影，去年9月時就宣布將翻拍真人版《獅子王》電影，而今天（18日）2個主要角色名單也終於曝光，引發熱議。

《獅子王》是迪士尼的經典動畫電影之一，當年曾風靡全世界。（翻攝自Forbes）

這部真人版《獅子王》電影除了找來《鋼鐵人》系列電影導演強法夫瑞（Jon Favreau）操刀，而他今天也在自己的推特上公開了2個主要角色的人選，「辛巴」一角將由才剛在金球獎上憑《亞特蘭大》（Atlanta）奪得最佳喜劇類影集男主角的唐納德格洛弗（Donald Glover）擔綱演出；而辛巴的父親「木法沙」，則將讓過去曾在1994年版《獅子王》電影中為木法沙一角配音的詹姆士厄爾瓊斯