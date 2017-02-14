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（影音）陳偉霆古裝發女粉巧克力花 驚呼：怎有男生的手！

2017/02/14 18:18

陳偉霆是一線小鮮肉男星。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕小S前陣子的新歡，香港小鮮肉男星陳偉霆曾以男子團體出道，能歌善舞，外型俊俏挺拔，演出中國電視劇《古劍奇潭》大師兄一角後突然暴紅。連小S看了他主演的《老九門》都對他心動不已，還把心動化作行動直接申請加入陳偉霆「女皇」的粉絲團，力行當「張大佛爺」的女皇。

小S因看了電視劇《老九門》迷上陳偉霆，並邀請他來上《姐姐好餓》。（愛奇藝提供）

陳偉霆寵粉絲已是娛樂圈眾所皆知的事情，去年這個時候的情人節，他正在拍攝《老九門》，粉絲準備好一人一朵粉色玫瑰到劇組探班，當時陳偉霆接過一朵朵的花後，突然返回走到第一個送花的粉絲旁，霸氣單手把她攬到懷裡，此舉惹來現場粉絲興奮不已，紛紛嚷著說：「我也要！」陳偉霆給粉絲情人節的大福利太暖了。

陳偉霆拿著一大束巧克力花朵給女粉絲。（翻攝自微博）女粉絲見到陳偉霆準備了情人節禮物相當感動。（翻攝自中國青年網）

今日逢情人節，「女皇」們當然不會放過這個收福利的大好機會，一早就到陳偉霆拍攝《醉玲瓏》的劇組探班，陳偉霆頂著古裝頭，穿著風衣外套給粉絲發巧克力花，暖心舉動讓「女皇」們無不尖叫連連。陳偉霆親自一朵一朵發，途中，陳偉霆竟見一隻男生的大手也向陳偉霆要花，他邊笑邊驚呼：「怎麼有男生的手啊！？」沒想到粉絲竟回答他：「那是路人！」引來現場笑聲不斷。

女粉絲到劇組探陳偉霆班。（翻攝自中國青年網）陳偉霆發到一半驚見男路人的手。（翻攝自中國青年網）

其實，昨天晚上陳偉霆就在他個人Instagram上PO一大玫瑰花束的照片，用花朵顏色排成W愛Q的形狀（William Love Queens）向女皇們告白了，寵粉絲程度堪稱一流。

陳偉霆PO出情人節花束照片向粉絲告白。（翻攝自IG）

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