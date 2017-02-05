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死侍蜘蛛人金球驚天一吻 內幕原來是這樣！

2017/02/05 08:14

安德魯加菲爾德在《葛漢諾頓秀》上揭露自己與萊恩雷諾斯在金球獎上驚天一吻的內幕。（翻攝自entertainment.ie）

〔記者陳昱均／綜合報導〕第74屆金球獎在台灣時間的1月9日圓滿落幕，除了《樂來樂愛你》提7中7、威猛稱霸全場引發關注外，另一個引爆全球熱議的矚目焦點，卻是發生在台下的藝人觀眾席上，在萊恩葛斯林憑《樂來樂愛你》登金球影帝準備上台領獎時，與他同場較勁卻敗下陣來的「死侍」萊恩雷諾斯，馬上與一旁的「前蜘蛛人」安德魯加菲爾德上演火辣男男激吻，成功搶光萊恩葛斯林的鋒頭，就連典禮結束後也在網路上繼續炒得沸沸揚揚好一陣才消停。而身為這起事件男主角之一的安德魯加菲爾德最近作客脫口秀《葛漢諾頓秀》時，就又再次被問起此事，他也大方揭露了當時2人熱吻背後的內幕。

從現場畫面中可以看到，當萊恩葛斯林（藍箭頭）準備上台領獎時，萊恩雷諾斯與安德魯加菲爾德（粉箭頭）就馬上在座位上激吻了起來，而萊恩雷諾斯的妻子布蕾克萊芙莉（綠箭頭）甚至還在一旁大笑叫好。（翻攝自YouTube）

在最新一期的《葛漢諾頓秀》中，主持人葛漢諾頓一見到安德魯加菲爾德，馬上就迫不及待提起了他與萊恩雷諾斯在金球獎上那驚天動地的一吻，並開玩笑表示：「你現在應該很後悔吧，因為不管你走到哪都會被問起這件事了」，同時好奇提問：「所以你們在奧斯卡上還會再親一次嗎？」讓安德魯加菲爾德啼笑皆非回答：「才不，這真的太荒謬了！」安德魯加菲爾德也解釋了當天的狀況：「我向萊恩雷諾斯提議如果他贏了，就來吻我而不要去吻他的妻子，原本的計劃就是他要先假裝湊過去親布蕾克萊芙莉，不過卻突然轉頭過來親吻我。可惜的是，他最後沒能贏，我就對他說：『我們還是可以照原計劃那樣做啊！』」然後就成了大家所看到的那樣了。

2人原本的計劃是要在萊恩雷諾斯贏得金球影帝時才熱吻，可惜最後敗給萊恩葛斯林，但他們依舊執行了激吻計劃。（翻攝自The Indian Express）

安德魯加菲爾德還說他很滿意2人在進行這個驚喜時，是隱藏在背景的人群中，不會太快就成為焦點，讓觀眾得睜大雙眼仔細看才能發現，主持人也虧他：「萊恩葛斯林當下根本就沒發現啊」，一旁也參加了金球獎的女星安妮特班寧，也附和自己明明在場，卻完全不知道發生了這樣的事，引發爆笑。

安德魯加菲爾德現在不管走到哪都會被問起與萊恩雷諾斯那驚天動地的一吻。（翻攝自太陽報）

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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