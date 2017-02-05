史上最狂千層沾醬！巨石強森再刷金氏紀錄

巨石強森要爭取「世界紀錄製造機」的稱號。（法新社）〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢影星巨石強森威名赫赫，頭銜多到連十根手指都數不完，不僅曾在美國職業摔角聯盟叱吒風雲，而被冠上「全民冠軍」（The People's Champion）之名，2013年又被《富比士》評為該年最吸金的演員。現在他更要爭取「世界紀錄製造機」的稱號！

根據金氏世界紀錄官網的報導，巨石強森在他和前妻共同經營的製片公司Seven Bucks Digital Studios的4位員工幫忙之下，耗費5個鐘頭的時間，製作出史上最巨大的墨西哥千層沾醬（layered dip），總重達到540磅，輕易打破原紀錄的440.925磅。而事後這些美味的沾醬被全數捐到位於洛杉磯的一間遊民收容所。

巨石強森和團隊耗費5個鐘頭的時間，製作出史上最巨大的墨西哥千層沾醬。（法新社）對於這項創舉，評分委員漢娜‧歐特曼（Hannah Ortman）表示：「能見到這份創造出如此有趣且與眾不同的東西之熱忱，是一件令人興奮的事，我很歡迎他們加入金氏世界紀錄的大家庭。」

而獲得生涯第三紙金氏認證的強森（他曾於2007年和2015年分別打破「演員處女秀最高片酬」和「三分鐘內拍下最多張自拍照」兩項紀錄），也在推特幽默貼文，「我的第四個金氏世界紀錄將是非官方的--世界最性感的天然脖子香氣」。