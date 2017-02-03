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瑞莎咕咕咕耍可愛 原來是做了這一隻

2017/02/03 19:19

瑞莎的創作《春暖花開》，以烏克蘭傳統服飾及台灣原住民圖騰兩種文化融合，帶來喜氣的祝福。（新光三越提供）

〔記者凃盈如／台北報導〕「2017新光三越雞年燈展」即日起至2月12日登場，由實踐大學助理教授曲家瑞策展，共6位藝人、19位台灣藝術家參與創作，以「Good Good News」作為主題，每件裝置藝術，都充分展現了藝術家的個人風格，為香堤廣場注入藝文氣息。

「2017新光三越雞年燈展」即日起至2月12日登場，由實踐大學助理教授曲家瑞策展，共6位藝人、19位台灣藝術家參與創作。（新光三越提供）

藝人瑞莎今天出席現場，除了在她的作品旁接受訪問，拍照時也對著鏡頭俏皮的小喊咕咕咕，模樣十分俏皮可愛，期待新的一年由咕咕雞們為大家傳遞好消息。今天開展，已經有許多路過民眾停下腳步與藝品拍照，本次跨界合作的藝人有A-Lin、安心亞、安哲、江美琪、林宥嘉、瑞莎，也有小朋友選在安心亞與新銳藝術家的作品旁拍照，因為安心亞與Rommi創作的「人生漂亮更雞極」，色彩繽紛柔和，十分吸睛。

安心亞與Rommi作品《人生漂亮更雞極》，色彩繽紛，是許多民眾搶拍照的藝術裝置。（記者凃盈如攝）

此外，19位跨界的藝術家含Andy Yen安地羊、ROMMI、SECOND爽爽貓、包益民、米力、吳孝儒、吳耿禎、林馬克、迷路、席時斌、梅丁衍、張徐展、郭博州、掰掰啾啾、鄒駿昇、廖修平、劉邦耀、羅賓唐、竇張李，為傳統節慶裝置注入當代藝術的活力。

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