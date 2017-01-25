頭髮凌亂連濾鏡都不開 鄭爽素顏直播完勝網美

鄭爽是中國演藝圈出名的新生代美女演員。（合成圖，翻攝自《夏至未至》、zwx小馨微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星鄭爽因為演出中國版的「流星花園」《一起來看流星雨》爆紅，去年更因為《微微一笑很傾城》人氣再登巔峰，不過一向很低調的她，不僅沒有個人微博，去年拍完電視劇《夏至未至》後甚至人間消失了兩個多月，直到最近才又露面。而近日首度開了直播的鄭爽，竟然全素顏、零濾鏡入鏡，率真的反應被讚根本完勝網美。

鄭爽直播素顏又不開濾鏡。（合成圖，翻攝自八組兔區每日爆料微博）

鄭爽今日首度開直播，竟然就以超驚人的「全素顏」出現，且直播全程的36分鐘內，她雖然頭髮凌亂、連濾鏡也沒用，但美若天仙的五官和吹彈可破的皮膚被稱讚「天生麗質難自棄」、「難怪可以素顏開直播」，更有網友開酸說鄭爽這樣「叫那些網美情何以堪」。

鄭爽在直播中教大家調酒。（合成圖，翻攝自八組兔區每日爆料微博） ☆飲酒過量，有害健康☆

此外，鄭爽在直播中的表現自然又率真，除了帶網友參觀了自家很多地方外，還教大家如何調製雞尾酒，並且從直播中可以看見她的家中傢俱很少、生活相當簡樸，和她低調的個性相當一致，令人好感度大飆升。

☆飲酒過量，有害健康☆