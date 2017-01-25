脫鞋給遊民受封暖男 鳳小岳曾翻垃圾桶止飢

鳳小岳以往出國讀書，生活艱辛食不果腹。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕鳳小岳去年一口氣領證結婚還當爸，他因曾將自己的鞋子脫給路邊的流浪漢，而被封為暖男，近日他受訪表示，自己也曾有一段窮困的過去，甚至只能翻垃圾桶止餓。

《鏡週刊》報導，鳳小岳曾到英國念書，那段期間過得相當辛苦，平常打工的微薄薪水，要房租、學費及生活費，時常入不敷出，甚至還曾窮到沒錢買飯，肚子又餓得受不了，只好跑去翻超商、大賣場的垃圾桶，找店家丟掉的過期品果腹，如今事隔多年，他表示自己是務實個性，就算經歷窮困潦倒的日子，「只要付得出房租，有錢吃飯，做自己想做的事，其實不用追求太多金錢」。