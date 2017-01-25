限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

脫鞋給遊民受封暖男 鳳小岳曾翻垃圾桶止飢

2017/01/25 11:59

鳳小岳以往出國讀書，生活艱辛食不果腹。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕鳳小岳去年一口氣領證結婚還當爸，他因曾將自己的鞋子脫給路邊的流浪漢，而被封為暖男，近日他受訪表示，自己也曾有一段窮困的過去，甚至只能翻垃圾桶止餓。

《鏡週刊》報導，鳳小岳曾到英國念書，那段期間過得相當辛苦，平常打工的微薄薪水，要房租、學費及生活費，時常入不敷出，甚至還曾窮到沒錢買飯，肚子又餓得受不了，只好跑去翻超商、大賣場的垃圾桶，找店家丟掉的過期品果腹，如今事隔多年，他表示自己是務實個性，就算經歷窮困潦倒的日子，「只要付得出房租，有錢吃飯，做自己想做的事，其實不用追求太多金錢」。

相關新聞

推薦新聞
為愛下廚？賭王兒濺血進醫院 為愛下廚？賭王兒濺血進醫院
2017/01/25 12:25
房仲業求曝光 冠名韓劇偶像劇 房仲業求曝光 冠名韓劇偶像劇
2017/01/25 12:06
SMAP才解散 中居正廣因支氣管炎併發肺炎住院！ SMAP才解散 中居正廣因支氣管炎併發肺炎住院！
2017/01/25 11:39
過年新戲不停工 霍建華享特權陪妻女3天 過年新戲不停工 霍建華享特權陪妻女3天
2017/01/25 11:24
駭客竊取小珍妮佛等女星裸照 將入獄服刑9個月 駭客竊取小珍妮佛等女星裸照 將入獄服刑9個月
2017/01/25 11:19
護送50億繼承人 巨星甘願當泊車小弟 護送50億繼承人 巨星甘願當泊車小弟
2017/01/25 10:46
日本幽會王柏傑？許瑋甯回應了 日本幽會王柏傑？許瑋甯回應了
2017/01/25 10:33
舒淇寬鬆衣著飄孕味 馮德倫緊牽護駕 舒淇寬鬆衣著飄孕味 馮德倫緊牽護駕
2017/01/25 10:23
劉詩詩高圓圓生子機率低？命理師這麼說 劉詩詩高圓圓生子機率低？命理師這麼說
2017/01/25 09:39
仙女法力失靈 電視名嘴自己找飯吃 仙女法力失靈 電視名嘴自己找飯吃
2017/01/25 09:27
（影音）辛龍腿開開顏騎Kid 聞到「水屁」一秒崩潰 （影音）辛龍腿開開顏騎Kid 聞到「水屁」一秒崩潰
2017/01/25 09:27
奧斯卡入圍名單糗出包！湯姆漢克空歡喜一場 奧斯卡入圍名單糗出包！湯姆漢克空歡喜一場
2017/01/25 09:00
林俊逸找人獻殷情 全都獨漏壽星曾國城 林俊逸找人獻殷情 全都獨漏壽星曾國城
2017/01/25 08:47
林可彤晉升人妻 養身準備受孕 林可彤晉升人妻 養身準備受孕
2017/01/25 08:41
又傳緋聞 許瑋甯王柏傑京都約會被抓包 又傳緋聞 許瑋甯王柏傑京都約會被抓包
2017/01/25 08:36
周湯豪新年黏媽 感動加碼會鐵粉 周湯豪新年黏媽 感動加碼會鐵粉
2017/01/25 08:25
單曲超賣卻被冷凍？李毓芬淪「一曲歌手」 單曲超賣卻被冷凍？李毓芬淪「一曲歌手」
2017/01/25 08:23
松雪泰子1人分飾2角 為《古都》苦練茶道 松雪泰子1人分飾2角 為《古都》苦練茶道
2017/01/25 08:14
陳勢安返鄉被催婚 老媽逼問超可愛 陳勢安返鄉被催婚 老媽逼問超可愛
2017/01/25 08:11
雙喜臨門！梅伯9度當爸 等了21年終於... 雙喜臨門！梅伯9度當爸 等了21年終於...
2017/01/25 08:03
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.