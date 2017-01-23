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強國女星換角成女一 造型卻遭批得罪設計師

2017/01/23 22:59

關曉彤（左）取代楊蓉（右）成為《鳳囚凰》的女主角。（合成圖，翻攝自關曉彤、楊蓉微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國知名製片人于正的新戲《鳳囚凰》近日開拍，本來已經喬定男女主角為米熱和楊蓉，卻在最後關頭換成了宋威龍和關曉彤，雖然當時于正表示楊蓉是由於檔期不合才遭撤換，但換角風波一出，也導致觀眾以更嚴格的眼光去看待關曉彤。而儘管戲才剛開拍，關曉彤曝光的造型卻已經慘遭毒蛇網友痛批「得罪設計師」。

關曉彤出席開機儀式時的造型就曾被批評很醜。（翻攝自《鳳囚凰》微博）

關曉彤頂替楊蓉出演女主角後爭議一直不斷，日前她頂著劇中造型出席《鳳囚凰》的開機儀式時，就遭到網友批評她「恨天高」的造型很醜，沒想到近日有網友偷拍到她的第二種造型，卻同樣因為詭異的波浪狀髮型遭到「真的不適合」、「縫紉機頂在頭上」等無情批評，更有人希望能夠把楊蓉找回來演。

關曉彤新曝光的造型再度引起爭議。（翻攝自新浪娛樂微博）

對此，于正強調關曉彤的造型是依照南北朝特色去設計的，且大家看到的也只是關曉彤的其中幾個造型，希望大家不要再落井下石。事實上，關曉彤雖然去年才剛考上北京電影學院、今年才要滿20歲，不過由於她是童星出身，演技跟外貌一直都是備受肯定的新生代女星，只不過對於她是否已經足夠擔任一部古裝劇的女主角，大多網友還是抱持著懷疑的態度。

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