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台小鮮肉戀上強國國民閨女？ 微博PO文洩機密

2017/01/14 17:20

李宗霖（左）、關曉彤（右）被爆疑似戀愛中。（合成圖，翻攝自李宗霖、關曉彤微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕演員李宗霖曾經參加過選秀節目《超級偶像》，後因外型出色進入戲劇圈，演出《智勝鮮師》中的「王子」柯瀚傑後更累積了無數少女粉絲，之後他參與的戲劇作品《校花的貼身高手》、《萌學園》和《必娶女人》等劇也都成績不俗。然而，近日有眼尖的網友就發現，李宗霖疑似跟有「國民閨女」之稱的強國女演員關曉彤戀愛ING！

李宗霖（右）和關曉彤（左）應該是合作《軒轅劍之漢之雲》而認識。（合成圖，翻攝自《軒轅劍之漢之雲》微博）

23歲的李宗霖和19歲的關曉彤因為都有演出電視劇《軒轅劍之漢之雲》，推測應該是因劇結識，不過，李宗霖5日下午在微博貼出了一張自己在溜冰的照片，沒想到隨後關曉彤也在微博發溜冰文、貼出多張由他人幫忙拍攝的溜冰照，而兩人的溜冰場看起來應該就是同一個，讓網友瞬間起疑！

李宗霖5日PO出溜冰照。（翻攝自李宗霖微博）

關曉彤5日也PO出背景相似的溜冰照。（翻攝自關曉彤微博）

更曖昧的是，關曉彤的溜冰發文中打到「嘿嘿，臘八節，喝粥了嗎」，文字中還加上2個愛心符號，隨後李宗霖就在微博上傳自己的喝粥照，也打上一模一樣連愛心符號位置都沒變的「嘿嘿，臘八節，喝粥了嗎」，甚至照片中可以看見李的後面還有一個女性包包，疑似就是關曉彤的。由於兩人發文的蛛絲馬跡太過明顯，讓他們戀愛的傳聞更是傳得沸沸揚揚。

李宗霖問大家要不要吃臘八粥的字句和關曉彤一模一樣，甚至照片後方還出現女性包包。（翻攝自李宗霖微博）

事實上，關曉彤的父親關少曾也是演員，童星就出道的她，這幾年在中國越來越有人氣，不但擁有出色的外貌，演技也相當不俗，作品包括《好先生》、《大丈夫》和《左耳》等，數量非常可觀，去年關曉彤甚至以「藝考」第一名的成績考取北京電影學院，可以說是新生代女星的代表。

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