再爆出與李宗霖同框照！關曉彤媽：只是談工作

李宗霖（左）和關曉彤（右）被傳正在戀愛。（合成圖，翻攝自李宗霖、關曉彤微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕小鮮肉男演員李宗霖今日被爆出和有「國民閨女」之稱的中國女星關曉彤戀愛中，原因是2人在同一天曬出一樣背景的溜冰照，且發文內容還用一模一樣的字句和愛心符號，傳情痕跡太明顯！甚至事後，又有網友爆出兩人當天的同框照。不過，事後關曉彤的媽媽出面否認，還稱兩人出去時是在談工作。

李宗霖（左）和關曉彤（右）的溜冰照背景雷同。（合成圖，翻攝自李宗霖、關曉彤微博）

根據《搜狐娛樂》報導，有人將李宗霖和關曉彤的微博發文進行比對、稱兩人隔空傳情後，又有網友流出兩人的同框照，指自己就是在5日兩人發溜冰文當天，在北京撞見關曉彤正在吃冰淇淋，而關身旁的男子雖然戴著口罩但應該就是李宗霖！

李宗霖（右）和關曉彤（左）被拍到一同出遊。（合成圖，翻攝自娛八爺微博）

不過，關曉彤的媽媽隨後便出面澄清，表示其實當時兩人是為了談合作才會見面，且當時她人就在現場。由於李宗霖有意要跟關曉彤的工作室簽約，近期雙方有頻繁接觸，但都是雙方父母在場的情況，女兒和李宗霖只是好朋友關係。此外，關媽媽還稱，其實女兒12歲時就和李宗霖合作過，並不是外界所說因為拍《軒轅劍之漢之雲》才認識，可見關李兩人應該是關係匪淺。