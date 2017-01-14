限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

再爆出與李宗霖同框照！關曉彤媽：只是談工作

2017/01/14 21:46

李宗霖（左）和關曉彤（右）被傳正在戀愛。（合成圖，翻攝自李宗霖、關曉彤微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕小鮮肉男演員李宗霖今日被爆出和有「國民閨女」之稱的中國女星關曉彤戀愛中，原因是2人在同一天曬出一樣背景的溜冰照，且發文內容還用一模一樣的字句和愛心符號，傳情痕跡太明顯！甚至事後，又有網友爆出兩人當天的同框照。不過，事後關曉彤的媽媽出面否認，還稱兩人出去時是在談工作。

李宗霖（左）和關曉彤（右）的溜冰照背景雷同。（合成圖，翻攝自李宗霖、關曉彤微博）

根據《搜狐娛樂》報導，有人將李宗霖和關曉彤的微博發文進行比對、稱兩人隔空傳情後，又有網友流出兩人的同框照，指自己就是在5日兩人發溜冰文當天，在北京撞見關曉彤正在吃冰淇淋，而關身旁的男子雖然戴著口罩但應該就是李宗霖！

李宗霖（右）和關曉彤（左）被拍到一同出遊。（合成圖，翻攝自娛八爺微博）

不過，關曉彤的媽媽隨後便出面澄清，表示其實當時兩人是為了談合作才會見面，且當時她人就在現場。由於李宗霖有意要跟關曉彤的工作室簽約，近期雙方有頻繁接觸，但都是雙方父母在場的情況，女兒和李宗霖只是好朋友關係。此外，關媽媽還稱，其實女兒12歲時就和李宗霖合作過，並不是外界所說因為拍《軒轅劍之漢之雲》才認識，可見關李兩人應該是關係匪淺。

相關新聞

推薦新聞
太羨慕了！粉絲傳訊「夢到歐巴」 GD竟親自回覆 太羨慕了！粉絲傳訊「夢到歐巴」 GD竟親自回覆
2017/01/14 22:46
（影音）首攻小巨蛋落幕 玖壹壹倒賠千萬元 （影音）首攻小巨蛋落幕 玖壹壹倒賠千萬元
2017/01/14 22:32
大根代打伴玖壹壹攻蛋 LuLu：全世界我最恨他 大根代打伴玖壹壹攻蛋 LuLu：全世界我最恨他
2017/01/14 22:10
（影音）黃立成脫了 李玖哲大肌肌歌迷看傻眼 （影音）黃立成脫了 李玖哲大肌肌歌迷看傻眼
2017/01/14 22:01
林志穎PO「天然雪妝」炫逆天睫毛 林志穎PO「天然雪妝」炫逆天睫毛
2017/01/14 21:56
再爆出與李宗霖同框照！關曉彤媽：只是談工作 再爆出與李宗霖同框照！關曉彤媽：只是談工作
2017/01/14 21:46
余文樂PO猛肌照嫌吃太多 粉絲看了直喊「餓」 余文樂PO猛肌照嫌吃太多 粉絲看了直喊「餓」
2017/01/14 21:22
（專訪）女團潑水鬧霸凌 喬紫喬：感情很好 （專訪）女團潑水鬧霸凌 喬紫喬：感情很好
2017/01/14 21:11
鼓鼓密謀周湯豪 登紅白嚴禁爆雷 鼓鼓密謀周湯豪 登紅白嚴禁爆雷
2017/01/14 21:08
（影音）不甩沾毒風波 玖壹壹大方力挺Under lover （影音）不甩沾毒風波 玖壹壹大方力挺Under lover
2017/01/14 21:04
陳子玄無奈被插隊 「希望肚中寶寶沒有看到」 陳子玄無奈被插隊 「希望肚中寶寶沒有看到」
2017/01/14 20:47
六月為塞奶尋遍妙方 想斷奶後「它就來了」 六月為塞奶尋遍妙方 想斷奶後「它就來了」
2017/01/14 20:47
（影音）春風緋聞女友台上起立蹲下 重點部位曝光了 （影音）春風緋聞女友台上起立蹲下 重點部位曝光了
2017/01/14 20:44
天心化身性感魔術師 拿槍霸氣爆頭冷汗飆 天心化身性感魔術師 拿槍霸氣爆頭冷汗飆
2017/01/14 20:37
（影音）楊冪生吃牛肉 黃子韜被逼徒手殺雞 （影音）楊冪生吃牛肉 黃子韜被逼徒手殺雞
2017/01/14 20:19
（影音）「要陪附近住戶修肝」 玖壹壹叮嚀歌迷不要跳 （影音）「要陪附近住戶修肝」 玖壹壹叮嚀歌迷不要跳
2017/01/14 20:16
終於看到台粉應援！潤娥感動回：謝謝你們的禮物 終於看到台粉應援！潤娥感動回：謝謝你們的禮物
2017/01/14 19:52
玖壹壹攻蛋天王天后齊賀 麻吉弟弟首攜女友亮相 玖壹壹攻蛋天王天后齊賀 麻吉弟弟首攜女友亮相
2017/01/14 19:49
拒絕天價酬勞邀約？梁朝偉做出回應了 拒絕天價酬勞邀約？梁朝偉做出回應了
2017/01/14 19:12
周湯豪人氣大爆發 高雄簽唱會CD賣光光 周湯豪人氣大爆發 高雄簽唱會CD賣光光
2017/01/14 19:01
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.