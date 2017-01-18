華仔5層樓高躍下曾傳死訊 駛車暴衝傷口悶到潰爛

劉德華（右）在泰國拍攝廣告不慎落馬，盆骨撕裂，目前已經送回香港治療。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕劉德華日前在泰國拍攝廣告時，馬匹突然發狂導致劉德華不慎墜馬，甚至遭馬匹踩踏盆骨撕裂，已經搭醫療專機回香港救治。事實上，貴為天王的劉德華，每次拍戲都是搏命演出，更曾在拍攝《墨攻》時，因為要從5層樓高的地方往下跳，一度被傳出烏龍死訊。

劉德華在拍攝《全職殺手》時，因為場景太過昏暗，頭部不慎撞到門頂，導致血流如注。（擷取自微博）

在2001年拍攝《全職殺手》中，因為有不少打鬥戲，讓劉德華常常輕微掛彩，不過在拍攝一場在地下鐵的場景時，因為現場環境實在太暗，劉德華一個抬頭竟然撞到地鐵的門頂，讓他當場血流如注，痛到說不出話來，工作人員發覺劉德華默不作聲，向前一看才看到劉德華頭上一道超深傷口，趕忙噴好幾次止血劑，才讓劉德華傷口止血。

2003年，劉德華和張柏芝合作《大隻佬》，當時的導演杜琪峰安排他駕駛一輛車，假裝撞上牆壁，孰料真正開拍時，劉德華駕駛的車子突然失控，他來不及剎車就被車子甩出去，由於當時劉德華並沒有穿著假肌肉戲服，導致劉德華手腳挫傷，最扯的是，杜琪峰並不知道劉德華受傷，還繼續導戲，敬業的劉德華在工作人員清理傷口後，又穿上厚重肌肉戲服繼續拍戲，傷口因為太悶熱而出現潰爛。

不過最令粉絲震驚的一次，就是在2006年拍攝《墨攻》時，劉德華拍攝一場由5層樓高的城樓凌空飛下的戲碼，當時落地不慎受傷，一度傳出劉德華的死訊，不過他事後表示，其實是落地時出了意外摔斷左腿。雖然劉德華隱忍傷痛繼續拍戲，但隔天實在忍不住，提出想看醫生的要求，到了醫院才被醫生診斷出左腳腳骨裂開、左腳韌帶拉傷，甚至在記者會上都是推著輪椅上場。

劉德華拍戲多年來血光之災不斷，拚命努力的敬業精神令人敬佩，但也為他捏了好幾把冷汗，只能說天王錢要賺，但生命也要顧啊！