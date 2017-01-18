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藝人墜馬意外頻傳 林志玲大連摔馬治療1個月

2017/01/18 14:12

林志玲2005年在大連拍攝廣告時不慎墜馬。（翻攝自林志玲臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港天王「華仔」劉德華驚傳在泰國發生墜馬意外，目前被送往泰國一家醫院治療，因為腰脊受傷，行動不便，必須搭醫療專機回港接受更完善診治，其實，演藝圈也有不少明星發生墜馬意外，讓人印象最深刻的，就是「第一名模」林志玲在中國大連摔馬意外。

馮紹峰在無錫拍攝電影《西遊記之孫悟空三打白骨精》時，也曾摔馬過。（翻攝自網路）

2005年，林志玲在大連拍攝廣告時不慎墜馬，肋骨骨折導致血胸和氣胸，治療整整一個月，病情才逐漸轉好。當時林志玲搭醫療專機返台治療時，先從大連飛到香港，再由香港返回台灣，專機費用高達384萬元台幣；2014年12月，中國男星馮紹峰在無錫拍攝電影《西遊記之孫悟空三打白骨精》時，因騎馬拍戲時瞬間人仰馬翻，馮紹峰被壓在白馬及道具行李底下，送醫後才發現腿骨斷裂。

香港歌手鄧紫棋也曾騎馬摔傷過。（翻攝自鄧紫棋臉書）

香港歌手鄧紫棋則在前年9月到瑞士度假時意外墜馬，當時整個屁股著地，狼狽至極，所幸沒有傷到身體其他部位；韓星潤娥則在中國拍攝電視劇《武神趙子龍》時險些墜馬，因為劇組有事先做好防護措施，所以潤娥安然度過危險。

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