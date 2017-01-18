緋聞傳5年 庭萱再被抓包出入陳柏霖愛巢

陳柏霖。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人陳柏霖2011年在偶像劇《我可能不會愛你》飾演「李大仁」一角，深情暖男形象，擄獲許多少女的心，許多女藝人如何智苑、宋智孝等人，都曾經是他的緋聞對象，不過他身邊一直有一位不離不棄的紅粉知己，那就是Popu Lady的庭萱。

據《鏡週刊》報導，過去5年中，無論陳柏霖與誰傳緋聞，他的身邊總少不了一位女性，那就是Popu Lady的庭萱，今年1月8日晚間，陳柏霖參加完公司尾牙後獨自低調返家，但隔日的晚間六點，庭萱卻被拍到從陳柏霖家離開，讓人懷疑庭萱是否再陳柏霖家過夜。過去，庭萱總是默默獨自出現在陳柏霖住處，然後默默離開，雖然兩人鮮少一起現身，但她總是能將陳柏霖的行程了然於胸，不讓自己的到訪撲空，也算是非常的用心。

對於這段秘密的關係，陳柏霖與庭萱都非常保密，甚至可以說是非常的保護，兩人在出入陳柏霖的住宅時都十分小心。而庭萱本人能自由出入陳柏霖的家中活動，讓人對兩人的關係再起疑竇。

雖然5年來陳柏霖都未給庭萱名分，但也有一個說法是，陳柏霖對庭萱的感情只是妹妹，兩人不是朋友但也不是戀人。對於這些緋聞，陳柏霖的經紀人說法是庭萱去陳柏霖家拿東西，但庭萱所屬的經紀公司則表示是朋友聚會，雙方說法不一，就讓人更加懷疑此事了。

庭萱。（翻攝自臉書）