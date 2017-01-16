米蘭比帥？ 丁春誠以XX完勝紐約名媛老公

魅力型男排排站：澳洲男星布蘭頓•思懷茲（左起）、Salvatore Ferragamo家族成員James Ferragamo、德國男模約翰內斯‧徐貝爾、丁春誠與西班牙男模安德烈斯。（Salvatore Ferragamo提供）

〔記者方惠宗／台北報導〕丁春誠米蘭看秀，魅力氣場絲毫不輸同場看秀的紐約第一時尚名媛奧莉維亞‧巴勒莫（Olivia Palermo）的德國名模老公約翰內斯‧徐貝爾（Johannes Huebl）與西班牙超級男模安德烈斯等國際型男，而合影時，丁春誠更以高挑的優雅姿態完勝在場所有男士。

Salvatore Ferragamo男裝設計總監Guillaume Meilland（左）喜迎丁春誠蒞臨看秀。（Salvatore Ferragamo提供）

米蘭2017年秋冬男裝週如火如荼，丁春誠出席Salvatore Ferragamo秀場，與國際秀場常客、紐約第一名媛奧莉維亞‧巴勒莫的老公約翰內斯‧徐貝爾，還有西班牙超級男模安德烈斯（Andres Velencoso）、澳洲男星布蘭頓‧思懷茲（Brenton Thwaites）等人比鄰而坐。丁春誠以象牙白色著裝，優雅高貴的樣子，瞬間成為型男賓客當中的時尚大亮點。

Salvatore Ferragamo秀場座位第一排：丁春誠（左起）、德國男模約翰內斯‧徐貝爾、澳洲男星布蘭頓•思懷茲與西班牙男模安德烈斯。（Salvatore Ferragamo提供） Salvatore Ferragamo於米蘭2017年秋冬男裝週登場。圖為秀上一幕。（Salvatore Ferragamo提供）