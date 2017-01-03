《月薪嬌妻》爆紅 外景地沾光 戲迷來這求桃花

新垣結衣（左）、星野源在《月薪嬌妻》中，到大善寺參拜。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕人氣日劇《月薪嬌妻》日前播畢，清新女星新垣結衣攜手星野源上演契約結婚，羞澀純愛讓收視率一路狂飆，結局更突破20%大關，以20.8%高收視做收。而該劇大紅，除捧紅男主角星野源、男配角大谷亮平外，就連外景地也跟著沾光。劇中出現過的山梨縣大善寺，過年參拜人潮暴增，許多人搶著去當地求「桃花」，成為新年假期的熱門景點。

日劇《月薪嬌妻》中，新垣結衣、星野源到山梨縣採葡萄。（翻攝自網路）

《月》劇第3集，新垣結衣、星野源、大谷亮平等人一起去採葡萄，途中經過大善寺，新垣和星野源，之後單獨進了寺中、長達730年的古蹟藥師堂參拜，新垣不自覺說出喜歡星野源，讓2人之間的戀愛情愫開始慢慢發酵。

日本山梨縣大善寺因曾出現在日劇《月薪嬌妻》，成為新年熱門景點。（翻攝自網路）

而隨著《月》劇大紅，大善寺也成為熱門景點，據寺方人員表示，按照以往新年假期3天，約有2至3千人參拜，但今年根本多到數不清，「幾乎都是年輕情侶和家族一起前來」，寺中祈求「緣分」的御守也成為暢銷品，熱賣程度連寺方都驚訝。而自從《月》劇播出後，參拜人數在短短1個月內暴增至5000人，是以往的10倍以上。大善寺也以釀造葡萄酒聞名，劇中主角們在寺內開心品嘗紅酒，連帶也帶動紅酒買氣，寺方人員表示：「一般來說到隔年3月都還買得到紅酒，但這次去年底就全部賣完了」。