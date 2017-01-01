佼佼自爆孟耿如跨年愛相隨 彭佳慧壓軸桃園熱力開唱

彭佳慧壓軸桃園跨年晚會熱力開唱。（華視提供）

〔記者洪素津／桃園報導〕華視《捷乘歡迎2017桃園跨年晚會》最後倒數儀式由桃園市長鄭文燦、市長夫人、桃園議長，以及「Selina」任家萱、「小樂」吳思賢共同啟動桃機，象徵2017年桃園機場捷運正式啟動。

主持人黃子佼為炒熱現場氣氛，除了自爆女友孟耿如在後台，現場更幫翁滋蔓徵男友，直說:「希望有機會能把翁滋蔓嫁到桃園！」另外首次在桃園跨年的彭佳慧，十分有誠意帶來整組BAND，演唱招牌彭式情歌《相見恨晚》、《大齡女子》，一首接一首，現場歌迷也跟著大合唱，還加碼翻唱《夢醒時分》、《突然好想你》，同時也獻唱動感歌曲《快樂的人請舉手》、《敲敲我的頭》，把晚會氣氛帶到最高潮，被問到2017年願望時，彭佳慧說:「希望孩子們能平安長大，朋友們事事順利，2017年有更好的成績，希望能超越《大齡女子》的新作品出現！」展現十足事業企圖心。

桃園市長鄭文燦、市長夫人、桃園議長，以及Selina、小樂吳思賢共同啟動桃機。（華視提供）

稍早倒數前桃園吉祥物「阿桃」與「猿哥」帶領桃園市議員、美麗的華航空姐及璞園籃球隊熱力開跳！桃園市長鄭文燦上台致詞時表示: ：「這兩年桃園不一樣了，我相信大家都感受到了，希望桃園能成為年輕人的首選，希望打造一個滿意度與認同度最高的城市!」在主持人黃子佼許願起鬨下，市長鄭文燦也當場親了夫人，流露出幸福、甜蜜神情。現場也綻放180秒的絢麗煙火， 現場更湧入超過10萬人一同欣賞煙火，整場晚會活動參與人次達25萬人次。