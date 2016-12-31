黃子佼主持桃園跨年 台上風大髮片險飛

卓文萱演唱一連串經典戲劇主題K歌。（華視提供）

〔記者洪素津／桃園報導〕華視《捷乘歡迎2017桃園跨年晚會》晚間演唱不停歇，K歌天王陳勢安、音樂甜心卓文萱接力登場，演唱一連串經典戲劇主題K歌。主持人黃子佼訪問陳勢安時，因台上風大，不忘調侃自己想讓陳勢安趕快繼續唱歌，開玩笑地說：「因為現場風很大，我髮片快要飛掉了！」趣味對話，逗得全場哈哈大笑。

黃子佼（中）主持桃園跨年，髮片險飛。（華視提供）

緊接著晚會後台直擊陳勢安，被問到新一年的願望時，他表示：「2017年在戲劇上會有不一樣的嚐試。」今天穿著一身白襯衫與白色大西裝外套的他，如白馬王子搭升降台登場，帶來經典情歌《勢在必行》、《好愛好散》、《俱傷》等歌曲，聽得跨年晚會台下觀眾如癡如醉。

陳勢安穿著一身白襯衫與白色大西裝外套的他，如白馬王子，演唱數首情歌。（華視提供）

卓文萱在2016年最後一天，於臉書發文感嘆過去這一年的不順。而今天站上桃園跨年晚會，她仍是展現最大活力與熱情，穿上白色羽毛衣與緊身短裙率性登場，服裝與陳勢安十分地搭，除了帶來情歌《癮》、《期待愛》外，也演唱了HIGH歌舞曲《啾咪啾咪》、《不要不要》，與舞群一起熱力開跳，成功帶動現場氣氛。

華視《捷乘歡迎2017桃園跨年晚會》從12月31日晚間7點至新年1月1日凌晨1點，於華視主頻、華視綜合娛樂台、華視新聞資訊台以及華視 YouTube頻道同步LIVE播出，陪民眾一起迎接新年。